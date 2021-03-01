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雙刀男友單挑小刀前夫 嗆「我要殺死你」卻誤砍女友

聯合報 / 記者李隆揆／台北即時報導

台北市萬華區艋舺公園日前發生一件爭風吃醋濺血案，林姓男子要求呂姓女友買酒來喝，卻遭呂女的沈姓前夫阻攔，林男大為光火，返家持刀要與沈男單挑，過程中意外傷及呂女；警方介入後在附近小巷內查獲林男，詢後依妨害自由罪嫌將其移送偵辦。

警方調查，62歲林男曾涉毒品案，與41歲呂女是情侶關係，兩人去年7月31日晚上8時許到艋舺公園找朋友飲酒聊天，林男要求呂女到附近買酒回來喝，卻遇上呂女的53歲沈姓前夫。

沈男見到呂女，出言勸說「不要買酒給他（林），過自己的生活」，林男聽聞後十分不滿，甚至返家拿出2把西瓜刀、1把小刀，將小刀交給沈男，自己拿著2把西瓜刀想要單挑，還揚言「我要殺死你！」呂女見狀上前勸阻，卻遭林男砍傷手掌，現場民眾嚇得立刻報警處理。

轄區萬華分局警方獲報後介入，迅速在艋舺公園附近小巷內查獲林男，拔槍喝令林男趴下，上前壓制逮捕。林男到案後供稱，自己持刀只是要嚇唬沈男，並無傷人意圖，但不知為何，不小心弄傷呂女。

全案警詢後依妨害自由罪嫌移送偵辦，檢方訊後依刑法305條恐嚇危害安全罪起訴林男。

持刀的林男與沈男爆發口角，呂女居中勸阻。記者李隆揆／翻攝
持刀的林男與沈男爆發口角，呂女居中勸阻。記者李隆揆／翻攝
警方在艋舺公園旁小巷查獲林男。記者李隆揆／翻攝
警方在艋舺公園旁小巷查獲林男。記者李隆揆／翻攝

艋舺 情侶 血案

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