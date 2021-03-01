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高雄湖內警查獲槍械改造廠 嫌犯住家頂樓藏6把槍
高雄市湖內警分局去年底查獲一起販毒案，警方溯源鎖定王姓女藥頭，不料登門意外查獲收容王女的吳姓友人竟然也不單純，屋內藏匿4把改造手槍、2把模擬槍，以及大批子彈，另有毒品與2人吸毒後神智不清，警方一舉將4人送辦。
湖內分局指出，路竹分駐所去年12月查獲毒品，承辦人員報請檢察官指揮偵辦，鎖定涉嫌販毒的王姓女子，歷時2個月追蹤與蒐證，2月24日申請搜索票。警方發現，王女案發後四處流竄躲藏，這段時間借住在前鎮區吳姓友人家中。
警方先在楠梓查獲王女，隨即帶她返回前鎮住處蒐證，在吳姓友人住家時發現「案情不單純」，共在屋內發現海洛因、安非他命、K他命及一粒眠等毒品，另有郭姓與張姓2人神情恍惚，疑似吸毒後神智不清，最後在頂樓陽台發現一個背包，內裝多把改造槍枝。
警方指出，吳姓男子的住家猶如小型改造槍械工廠，查獲6把非制式手槍、子彈70顆、改造槍管20枝、武士刀4把，以及改造工具一批，其中2把手槍還上膛，警方將王女等4人依違反槍砲彈藥刀械管制條例及毒品危害防制條例移送橋頭地檢署。
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