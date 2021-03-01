高雄湖內警查獲槍械改造廠 嫌犯住家頂樓藏6把槍

高雄市湖內警分局去年底查獲一起販毒案，警方溯源鎖定王姓女藥頭，不料登門意外查獲收容王女的吳姓友人竟然也不單純，屋內藏匿4把改造手槍、2把模擬槍，以及大批子彈，另有毒品與2人吸毒後神智不清，警方一舉將4人送辦。

湖內分局指出，路竹分駐所去年12月查獲毒品，承辦人員報請檢察官指揮偵辦，鎖定涉嫌販毒的王姓女子，歷時2個月追蹤與蒐證，2月24日申請搜索票。警方發現，王女案發後四處流竄躲藏，這段時間借住在前鎮區吳姓友人家中。

警方先在楠梓查獲王女，隨即帶她返回前鎮住處蒐證，在吳姓友人住家時發現「案情不單純」，共在屋內發現海洛因、安非他命、K他命及一粒眠等毒品，另有郭姓與張姓2人神情恍惚，疑似吸毒後神智不清，最後在頂樓陽台發現一個背包，內裝多把改造槍枝。