無業男擁鉅款 毒販狡兔三窟高警送辦

無業蔡姓男子卻有大量現金，且狡兔三窟在另處租屋地點更加裝4道鎖藏放毒品。高市警局刑大偵一隊逮捕這名毒販中盤，查扣真空封膜機2台等分裝毒品證物，訊後移送雄檢偵辦。

高雄市政府警察局刑警大隊偵一隊今天表示，情資發現31歲的蔡男目前無業，疑販毒牟利，全案報請高雄地檢署指揮偵辦。檢警持續跟監、蒐證，見時機成熟，2月18日下午持高雄地方法院核發搜索票，前往蔡嫌三民區住處執行搜索，扣得疑販毒現金新台幣20萬6400元、毒品咖啡包3包。

蔡嫌現場對於現金來源閃爍其詞、語焉不詳，警方研判平日無業蔡嫌身上卻有大量現金，應另有藏放毒品處所，再經連日來探查蒐集相關研判分析資料，查知蔡嫌在前鎮區另有租屋處。

警方2月25日晚間持法院核發搜索票借提在押蔡嫌執行搜索，雖蔡嫌謹慎在租屋處加裝4道門鎖，仍為員警破獲，當場查扣藏放毒品咖啡包500包，另有真空封膜機2台、磅秤3台、K盤1個、濾網、分裝勺、湯匙、密封盒、真空袋及夾鏈袋1批等相關分裝咖啡包設備及器具等證物，全案訊後依違反毒品危害防制條例案解送雄檢偵辦。