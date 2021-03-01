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高市警緝毒溯源 加碼破獲改造槍械工廠

中央社 / 高雄1日電

高雄市湖內分局去年底偵辦販毒案，幹員向上溯源、分析情資，鎖定王姓販毒女藥頭，聲請檢方拘票將藥頭逮捕到案並破獲非法槍械及私設改造槍械廠，起獲非制式手槍6支及子彈等。

湖內警分局今天宣布偵破溯源緝獲販毒案，並加碼破獲住宅改造槍械工廠案，逮王女（28歲）與吳男（45歲），並查扣證物非制式手槍6支、子彈70顆、改造槍管20支、武士刀4把、改造槍械工具一批、一級毒品海洛因3.94公克、二級毒品安非他命等，全案以涉嫌違反槍砲彈藥刀械管制條例及毒品危害防制條例移送橋頭地檢署偵辦。

警方今天指出，去年底偵辦販毒案，專案小組溯源並掌握居無定所販毒女藥頭，專案小組多次跟監埋伏，歷經2月追蹤、蒐證，繼而向橋頭地檢署、橋頭地方法院聲准拘票、搜索票。

日前幹員到高雄市楠梓區將王女查緝到案，並帶同轉往前鎮區崗山中街查獲2名藥腳，另破獲吳男非法持有槍械、私設小型改造槍械工廠，起獲非制式手槍6支等證物。

湖內分局將持續追查有無共犯，並向上溯源追緝毒品、槍彈上下游流向等。

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