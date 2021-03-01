快訊

粉紅風暴延燒！人民街頭主動連署藻礁公投 預估35萬明達標

南投集集農夫市集搶車案 攤商力阻遭拖行重摔

中央社 / 南投縣1日電

南投縣集集鎮假日農夫市集昨天傍晚發生搶車案，一對夫妻攤商準備收攤時，停一旁車輛遭不明男子開走，攤商緊拉後車門力阻遭拖行，最後仍被甩開，所幸貨物和營收還沒放上車。

張姓男子與妻子到假日農夫市集擺攤營業，昨天傍晚準備收攤時，停放一旁的車輛遭一名身穿灰色連帽外套、戴黑色手套、白色口罩的不明男子開走，附近攤商見狀大喊「有人開走你們的車」，張男趕緊追上拉住後車門，不過最後仍被甩落。

張男在集集鎮假日農夫市集擺攤3、4年，販售蜂蜜等農特產品，他今天表示，當時準備收攤，因此將車輛開到攤位旁，打開後車門準備搬貨上車返家，當時引擎熄火，但鑰匙未拔，一名男子突然衝進車內，他拉住後車門試圖阻擋，遭拖行數公尺，最後摔得兩腿擦傷。

搶車男子犯案前曾拉下口罩，監視器清楚拍到犯嫌臉部，張男表示，看監視器畫面，他不認識這名搶車犯嫌，且發現搶車男犯案前在附近徘徊好一陣子，似乎找尋目標；如今生財工具遭搶，只好向友人借車載貨，才能繼續來擺攤，拜託警方幫忙找回他的車。

案發現場就在集集火車站、集集鎮公所、南投縣政府警察局集集分局附近，假日遊客很多，犯嫌光天化日搶車，攤商批簡直是挑戰公權力；集集分局全力偵辦並加強巡邏，今天下午會同台中警方在台中市緝獲嫌疑人，正在確認犯嫌身分及釐清犯案動機。

集集 農夫市集 監視器

延伸閱讀

仿效電影「驚天動地60秒」手法專偷機車 警攔貨車破案

南投鹿谷野溪毀護岸 居民憂土石流重演縣府允修

南投區間測速今開拍？警駁斥謠言怒公布期程

南投竹山牛舞花燈會今閉幕 壓軸抽出201組紫南宮套幣

相關新聞

工程師網購Switch遊戲機被騙2萬 警：不要私下交易

詐騙集團上網販賣PS5、Switch遊戲機或遊戲光碟片，要求私下交易，收到匯款不出貨，最近有工程師被騙2萬多元；刑事局提...

影／越南賭博機房藏在前里長住家樓上 逃逸移工攜毒招同鄉

新北市一名24歲阮姓越南籍男子，日前在蘆洲區光華路被警方查出，不僅是失聯外勞且身上攜帶毒品，員警接著調查，發現他的住處竟...

毒蟲屋內藏大筆現金引懷疑 高市警破獲毒咖啡包分裝廠

高雄市31歲蔡姓男子因無業涉嫌靠販毒牟利，高雄市刑大獲報後派員蒐證，日前見時機成熟，至蔡嫌三民區住處搜索，查獲毒咖啡包3...

不是即戰力…警專生支援 成效待檢驗

警政署為解決「刑警荒」，二○一六年起警專設「刑事警察科」、「科技偵查科」，畢業直接分發當刑警；當年畢業的菜鳥，有人適應力...

向黑道宣戰…刑警青黃不接

台南黑幫火併釀二死，警方向黑道宣戰，卻遭質疑約制力不足。黑道消長向來與刑事專業密不可分，近年國內刑警地位低落，二○一六年...

老翁獨留祖墳 半小時後成焦屍

八十四歲呂姓老翁昨天和親人到台中市石岡公墓掃墓後，獨留公墓整理祖先墳墓，沒多久被發現燒死在十多公尺外另一座他人墳墓前草堆...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。