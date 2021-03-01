南投集集農夫市集搶車案 攤商力阻遭拖行重摔

南投縣集集鎮假日農夫市集昨天傍晚發生搶車案，一對夫妻攤商準備收攤時，停一旁車輛遭不明男子開走，攤商緊拉後車門力阻遭拖行，最後仍被甩開，所幸貨物和營收還沒放上車。

張姓男子與妻子到假日農夫市集擺攤營業，昨天傍晚準備收攤時，停放一旁的車輛遭一名身穿灰色連帽外套、戴黑色手套、白色口罩的不明男子開走，附近攤商見狀大喊「有人開走你們的車」，張男趕緊追上拉住後車門，不過最後仍被甩落。

張男在集集鎮假日農夫市集擺攤3、4年，販售蜂蜜等農特產品，他今天表示，當時準備收攤，因此將車輛開到攤位旁，打開後車門準備搬貨上車返家，當時引擎熄火，但鑰匙未拔，一名男子突然衝進車內，他拉住後車門試圖阻擋，遭拖行數公尺，最後摔得兩腿擦傷。

搶車男子犯案前曾拉下口罩，監視器清楚拍到犯嫌臉部，張男表示，看監視器畫面，他不認識這名搶車犯嫌，且發現搶車男犯案前在附近徘徊好一陣子，似乎找尋目標；如今生財工具遭搶，只好向友人借車載貨，才能繼續來擺攤，拜託警方幫忙找回他的車。

案發現場就在集集火車站、集集鎮公所、南投縣政府警察局集集分局附近，假日遊客很多，犯嫌光天化日搶車，攤商批簡直是挑戰公權力；集集分局全力偵辦並加強巡邏，今天下午會同台中警方在台中市緝獲嫌疑人，正在確認犯嫌身分及釐清犯案動機。