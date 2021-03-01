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工程師網購Switch遊戲機被騙2萬 警：不要私下交易

聯合報 / 記者李奕昕／台北即時報導

詐騙集團上網販賣PS5Switch遊戲機或遊戲光碟片，要求私下交易，收到匯款不出貨，最近有工程師被騙2萬多元；刑事局提醒應選擇信譽良好的購物網站，不要透過臉書、LINE等私下交易。

警方說，李姓工程師上月瀏覽臉書社團「Switch主機 遊戲周邊 買賣交易區（台灣）」，發現價格便宜的Switch遊戲機及遊戲片，加入賣家LINE聯繫，陸續訂購遊戲機1台、遊戲片39片，用手機APP轉帳後被封鎖LINE帳號，損失2萬6700元。

林姓業務去年11月在網路商場看到PS5遊戲機出售，加入LINE後賣家稱有管道優先取得遊戲機，兩個月後會到貨，林依指示支付訂金，以ATM轉帳2次共6000元，相約面交取貨時支付尾款，結果再也聯絡不上賣家。

刑事局預防科指出，歹徒利用熱門高單價商品吸引買家，透過臉書、LINE交易，收款後已讀不回、封鎖帳號，民眾應選擇具交易保障的購物網站，勿貪圖便宜而私下交易。

詐騙集團上網販賣PS5、Switch遊戲機或遊戲光碟片，要求私下交易，收到匯款不出貨。圖／刑事局提供
詐騙集團上網販賣PS5、Switch遊戲機或遊戲光碟片，要求私下交易，收到匯款不出貨。圖／刑事局提供
詐騙集團上網販賣PS5、Switch遊戲機或遊戲光碟片，要求私下交易，收到匯款不出貨。圖／刑事局提供
詐騙集團上網販賣PS5、Switch遊戲機或遊戲光碟片，要求私下交易，收到匯款不出貨。圖／刑事局提供

LINE 購物網 詐騙集團 PS5 Switch

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