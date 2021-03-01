影／越南賭博機房藏在前里長住家樓上 逃逸移工攜毒招同鄉

新北市一名24歲阮姓越南籍男子，日前在蘆洲區光華路被警方查出，不僅是失聯外勞且身上攜帶毒品，員警接著調查，發現他的住處竟然還是賭博網站的機房，專供在台越南同鄉簽賭，屋內另有2女、1男共3個越南籍員工，偵詢後分別依賭博、毒品罪嫌移送法辦。

警方是在上周二凌晨1時許，於蘆洲區光華路盤查站在巷內與同鄉聊天的24歲阮男，從身上搜出安非他命0.2公克，隨後帶返他身後的公寓樓上搜索，發現屋裡架設10組電腦螢幕，均是越南文的簽賭網頁，包括俄羅斯輪盤、百家樂、賽車等博弈賭局。而樓下就是曾任里長的住家。

原來阮男與屋內的20歲甲姓女子、21歲儒姓男子、33歲李姓女子，均從去年底受雇不知名越南籍男子，負責透過臉書拉同鄉進網站下注，日薪1千元還提供住宿。