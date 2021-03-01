毒蟲屋內藏大筆現金引懷疑 高市警破獲毒咖啡包分裝廠

高雄市31歲蔡姓男子因無業涉嫌靠販毒牟利，高雄市刑大獲報後派員蒐證，日前見時機成熟，至蔡嫌三民區住處搜索，查獲毒咖啡包3包及現金20萬6400元。警方見屋內大筆現金，認案情不單純，經偵訊後，發現蔡在前鎮區擁另間租屋處，入內果然查獲毒品分裝工具及500包毒咖啡包，警詢後全案依違反毒品危害防制條例，移送高雄地檢署偵辦。

高雄市刑大日前接獲情資後，跟監數日，上月18日見時機成熟，傍晚持搜索票衝入蔡嫌住處，起出3包毒咖啡包及現金20餘萬元。

蔡男無業屋內夾藏大筆現金，引起警方懷疑，且蔡男對於現金來源閃爍其詞，辦案人員研判應有其他藏毒處所，經連日探查，查出蔡男在前鎮區另有租屋處，日前持搜索票入屋，查獲大批毒品分裝工具。