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影／中警臨檢金錢豹等酒店 緝毒犬出動小姐排隊站好

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市第六警分局連續在26日、27日規劃與市府經發、都發、消防局等單位，執行聯合稽查、臨檢，針對轄內金錢豹等知名酒店、KTV等娛樂場所臨檢，總計動員122名人力參與，另外也出動警犬隊的警犬執行緝毒任務，未查獲不法情事，台中市第六警分局表示，安城專案從25日起至昨天零時為止，六分局總計查獲21件毒品案、22名嫌犯，專案將持續至3月1日凌晨為止，總計5日。

台中市第六警分局執行安城專案，從2月25日零時至3月1日零時為止，總計5天，其中安排威力掃蕩，與市府經發局、都發局、消防局等單位，臨檢錢豹酒店、金悅富理容KTV、海七、海八、MUSE PUB、ALTA PUB、超級巨星、銀櫃及好樂迪等特定場所，另外也在愛琴橋、青海南街安排酒駕臨檢勤務。

第六警分局已在26日晚間9時至27日凌晨1時，以及27日晚間7時至深夜11時，執行相關臨檢勤務，總計動員122人，勤務除結合市政府聯合稽查小組外，另外市警局保安警察大隊警力，以及警犬隊也派遣領犬員及2隻緝毒犬支援執勤，兩次臨檢結束後查無不法。

第六警分局長吳耀南表示，農曆新年剛過，各行各業紛紛開工，該分局地處本市政經商重要位置，轄內酒店、舞廳、夜店及KTV等治安顧慮場所較多，對於黑道據點及轄內特定營業場所，持續不定時規劃重點、密集方式臨檢，並結合周邊道路取締酒駕封鎖式路檢勤務及第三方警政作為，全力維持地區治安平穩，確保市民生活安全。

台中市第六警分局在26、27日兩天針對轄內金錢豹等知名酒店、娛樂場所臨檢，動員122名人力，另外也出動緝毒犬查緝毒品。記者陳宏睿／翻攝
台中市第六警分局在26、27日兩天針對轄內金錢豹等知名酒店、娛樂場所臨檢，動員122名人力，另外也出動緝毒犬查緝毒品。記者陳宏睿／翻攝
台中市第六警分局在26、27日兩天針對轄內金錢豹等知名酒店、娛樂場所臨檢，動員122名人力，另外也出動緝毒犬查緝毒品。記者陳宏睿／翻攝
台中市第六警分局在26、27日兩天針對轄內金錢豹等知名酒店、娛樂場所臨檢，動員122名人力，另外也出動緝毒犬查緝毒品。記者陳宏睿／翻攝
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台中市第六警分局在26、27日兩天針對轄內金錢豹等知名酒店、娛樂場所臨檢，動員122名人力，另外也出動緝毒犬查緝毒品。記者陳宏睿／翻攝
台中市第六警分局在26、27日兩天針對轄內金錢豹等知名酒店、娛樂場所臨檢，動員122名人力，另外也出動緝毒犬查緝毒品。記者陳宏睿／翻攝
台中市第六警分局在26、27日兩天針對轄內金錢豹等知名酒店、娛樂場所臨檢，動員122名人力，另外也出動緝毒犬查緝毒品。記者陳宏睿／翻攝

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