影／中警臨檢金錢豹等酒店 緝毒犬出動小姐排隊站好

台中市第六警分局連續在26日、27日規劃與市府經發、都發、消防局等單位，執行聯合稽查、臨檢，針對轄內金錢豹等知名酒店、KTV等娛樂場所臨檢，總計動員122名人力參與，另外也出動警犬隊的警犬執行緝毒任務，未查獲不法情事，台中市第六警分局表示，安城專案從25日起至昨天零時為止，六分局總計查獲21件毒品案、22名嫌犯，專案將持續至3月1日凌晨為止，總計5日。

台中市第六警分局執行安城專案，從2月25日零時至3月1日零時為止，總計5天，其中安排威力掃蕩，與市府經發局、都發局、消防局等單位，臨檢錢豹酒店、金悅富理容KTV、海七、海八、MUSE PUB、ALTA PUB、超級巨星、銀櫃及好樂迪等特定場所，另外也在愛琴橋、青海南街安排酒駕臨檢勤務。

第六警分局已在26日晚間9時至27日凌晨1時，以及27日晚間7時至深夜11時，執行相關臨檢勤務，總計動員122人，勤務除結合市政府聯合稽查小組外，另外市警局保安警察大隊警力，以及警犬隊也派遣領犬員及2隻緝毒犬支援執勤，兩次臨檢結束後查無不法。