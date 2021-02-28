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賣毒咖啡包害3少年亡 3嫌：沒殺人犯意求輕判

中央社 / 台北28日電

販毒集團陳姓、吳姓和劉姓男子涉販賣毒咖啡包進入校園，1個月害死3名少年，一審依殺人等罪重判19年至25年。二審日前開庭，3人均否認有殺人犯意，已供出毒品上游，請求輕判。

二審的台灣高等法院25日開庭，30歲陳男、26歲吳男及23歲的劉男出庭均表示，一審基隆地院判刑太重，沒有殺人及販賣禁藥致死的犯意，僅是販賣二級毒品；陳男及吳男表示，之前有被警方提訊供出並指認毒品上游的唐姓男子。

受命法官黎惠萍詢問，林姓少年死亡後，為何還要繼續販賣毒咖啡包給鄧姓及周姓少年；陳男答說，當時從林姓少年的女友那兒得知死訊，但他無法確認林姓少年是吃了咖啡包死亡；吳男表示，他是借住在陳男家，當天陳男喝酒，叫他去跑這趟；劉男則說，當時他已三天沒睡，精神恍惚。

陳男庭上承認販售二級毒品，但沒有賺差價；吳男及劉男則強調只是運送毒品給鄧姓及周姓少年。辯護人均表示，3人應適用刑法59條的「情堪憫恕」減刑，且3名少年死亡為異常事件，與3人行為應沒有因果關係。

辯護人聲請調查證據，請求發函法務部法醫研究所，鑑定本案的毒咖啡包中PMMA（俗稱強力搖頭丸）成分含量為何？對應出3名少年因PMMA中毒過量致死的劑量、換算施用包數為何？確認之間有無因果關係。

公訴檢察官表示，林姓、鄧姓及周姓少年施用3人販售含有PMMA成分的咖啡包，致毒品過量中毒死亡，經基隆地檢署相驗及法醫所解剖鑑定在案，也有扣得本案咖啡包，應沒有再鑑定必要。

法官庭末諭知，辯護人聲請部分由合議庭評議後決定，4月6日續行開庭審理。

這起校園販毒致死案件，發生於去年6月間，經檢警偵破起訴，一審基隆地院去年12月認為，3名被告為謀自身利益，吸收少年販毒，對象又大部分是少年，明知會有死亡結果，卻讓它一再發生，情節重大，依販賣第二級毒品罪、販賣禁藥致死罪、殺人罪以及適用兒少法加重重判陳男25年、吳男25年、劉男19年徒刑。案經上訴，二審由台灣高等法院審理。

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