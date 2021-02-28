聽新聞
test
0:00 / 0:00
闖民宅嗆是竹聯大哥還有槍 男討2000元未果還被判拘役
胡姓男子去年9月發現劉姓男子的住處大門未上鎖竟闖入內，看見劉與劉妻在客廳休息，竟向兩人恫稱自己是竹聯幫老大，若不給錢就要放火燒房子，之後又以手指向口袋，佯稱裡面有槍，藉此索討2000元，不過劉姓夫妻卻沒受騙，斷然拒絕，胡一氣之下將劉推倒，作勢毆打；新竹地院審理終結，胡被依侵入他人住宅、恐嚇取財未遂等罪各判拘役50日、5月。
法官審理時，胡男有毒品、竊盜前科，他坦承犯行。法官認為，胡正值青壯，卻素行不佳，竟恣意侵入他人住宅，並以恐嚇方式取財，漠視他人居家安寧及財產權益，妄圖獲取不法之錢財，危害劉男與妻子心理、財產安全，考量胡坦承犯行，審酌依侵入他人住宅、恐嚇取財未遂等罪各判拘役50日、5月，易科罰金5萬、15萬元。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言