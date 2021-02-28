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闖民宅嗆是竹聯大哥還有槍 男討2000元未果還被判拘役

聯合報 / 記者王駿杰／新竹即時報導

胡姓男子去年9月發現劉姓男子的住處大門未上鎖竟闖入內，看見劉與劉妻在客廳休息，竟向兩人恫稱自己是竹聯幫老大，若不給錢就要放火燒房子，之後又以手指向口袋，佯稱裡面有槍，藉此索討2000元，不過劉姓夫妻卻沒受騙，斷然拒絕，胡一氣之下將劉推倒，作勢毆打；新竹地院審理終結，胡被依侵入他人住宅、恐嚇取財未遂等罪各判拘役50日、5月。

法官審理時，胡男有毒品、竊盜前科，他坦承犯行。法官認為，胡正值青壯，卻素行不佳，竟恣意侵入他人住宅，並以恐嚇方式取財，漠視他人居家安寧及財產權益，妄圖獲取不法之錢財，危害劉男與妻子心理、財產安全，考量胡坦承犯行，審酌依侵入他人住宅、恐嚇取財未遂等罪各判拘役50日、5月，易科罰金5萬、15萬元。

胡男發現劉男住處大門未上鎖竟闖入內，看見劉與妻子在客廳休息，竟向兩人恫稱自己是竹聯幫老大，若不給錢就要放火燒房子，之後又以手指向口袋，佯稱裡面有槍，藉此索討2000元。示意圖／ingimage
胡男發現劉男住處大門未上鎖竟闖入內，看見劉與妻子在客廳休息，竟向兩人恫稱自己是竹聯幫老大，若不給錢就要放火燒房子，之後又以手指向口袋，佯稱裡面有槍，藉此索討2000元。示意圖／ingimage

恐嚇 新竹 毒品

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