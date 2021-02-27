影／通緝犯拒檢衝撞警車 警開3槍男子後腦中彈送醫急救
劉姓毒品通緝犯今天下午搭乘友人車輛，行經嘉義市林森東路福懋加油站遇警臨檢，劉拒下車還開車加速衝撞前方警車逃逸，員警朝車輛開3槍，劉疑中槍後失控撞路旁機車，被員警拖下車送醫，警方並在車上起出安非他命、大麻等毒品，劉目前在醫院手術救治中。
嘉義市警局局長黃建榮，晚間7時許到長竹派出所慰問受傷員警，並頒發破案茶，鼓勵員警遇到不法衝撞、襲警，大膽、正確使用警械。
嘉義市警二分局表示，長竹派出所員警今天下午3時許騎乘警用機車巡邏，行經林森東路時發現1輛銀色休旅車形跡可疑，員警趁該車加油時盤查，該車駕駛及後座乘客都下車後，在右前座的劉姓通緝犯遲遲不願下車，甚至突然鎖門，員警立即嚇阻、並表示如拒補將破門。
據了解，年約30歲劉男為毒品通緝犯，疑擔心被捕入獄，突然跳上駕駛座發動車輛，先衝撞前方警用機車，造成黃姓員警右小腿受傷，並加速開出加油站向外逃逸，警方也朝劉車開3槍，射中該車後玻璃、左側，劉疑中槍後失控，衝撞路旁機車才停下，警方將他拖下車時，發現劉頭部後側受傷，立即協助送醫。
嘉義基督教醫院表示，劉姓男子頭部後側中槍，子彈卡在頭顱內，到院時生命徵象穩定、意識清醒，目前正行手術取出子彈治療。
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