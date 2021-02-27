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影／開車撞警車！警開3槍制止 男子頭部受傷送醫

聯合報 / 記者卜敏正／嘉義市即時報導

嘉義市警方今天下午騎車在林森東路福懋加油站前，盤查可疑車輛，要求駕駛等3人下車時，右前座劉男突然跳到駕駛座，駕車衝撞警車，警方開3槍後，劉男衝撞路旁店家才停車，警方將男子拉出車外發現，他的頭部後側受傷立即叫救護車送醫，男子送醫後，醫院表示，在男子頭部後側發現子彈卡在頭部，目前男子意識清楚，手術急救中。

據了解，當時劉男和朋友剛剛加完油，警方騎車經過發現該車可疑，立即要求停車檢查，警方聞到該車上有毒品味，該車駕駛和後座男子下車後，劉不下車還跳到駕駛座，駕車衝撞前方警用機車，並逃離現場，警方立即開槍。

嫌犯車子左前鈑金及後車窗各有一個彈痕，劉嫌失控衝撞路旁店家前機車，劉姓男子頭部受傷送醫，警方並在車上查獲安非他命毒品，劉男受傷狀況，相關案情仍持續調查中。

男子撞到路旁店家機車後停車，被警方拉出車外送醫急救。記者卜敏正／翻攝
男子撞到路旁店家機車後停車，被警方拉出車外送醫急救。記者卜敏正／翻攝
男子撞到路旁店家機車後停車，被警方拉出車外送醫急救。記者卜敏正／翻攝
男子撞到路旁店家機車後停車，被警方拉出車外送醫急救。記者卜敏正／翻攝
警用機車右下側被男子撞壞了。記者卜敏正／翻攝
警用機車右下側被男子撞壞了。記者卜敏正／翻攝

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