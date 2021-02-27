不知輪胎脫落！飛輪車禍釀1死2傷 曳引車駕駛：板車借來的

黃姓男子今天早上8點43分左右，駕駛大貨車行經國道1號北向364.4公里處，因大貨車右後輪輪胎脫落，飛至對向車道，砸中郭姓男子所開休旅車，車上坐在右前座的曾姓女子頭部嚴重受創當場死亡。記者邱奕能／翻攝

黃姓男子今天上午駕駛貨櫃曳引車行經國道1號，但後方板車輪胎脫落，噴飛砸中對向車輛釀1死2傷。黃男表示，板車是跟別人借，不清楚詳細保養狀況。警方將調閱保養紀錄釐清。

國道1號364.4公里高雄段上午發生重大事故，54歲黃姓男子駕駛貨櫃曳引車，板車右後第1軸輪胎脫落，噴到對向車道砸到50歲郭姓男子駕駛的自小客車，造成郭男妻子死亡，兩個女兒受傷。國道公路警察局獲報後到場對曳引車駕駛黃男實施酒測，酒測值為零。

黃男接受警詢時表示，今天原本是要從高雄港載送豆子到梓官區，事發當時並不知道後方板車輪胎脫落，是直到附近車輛接連按喇叭跟比手勢提醒，停下來查看才知闖下大禍。但對為什麼輪胎會脫落，他則完全沒有頭緒。

黃男指出，曳引車的車頭車主是自己，但板車則是跟別人借的，平時對板車的保養頻率跟過程也不太清楚。他說，板車所使用的輪胎是俗稱315款式，但不知道輪胎有多重。警方在詢問完黃男後，將聯繫板車車主跟保養廠，調閱保養紀錄，以釐清詳細案情。

第五公路警察大隊岡山分隊小隊長任國強表示，遭波及自小客車車主郭男跟其小女兒目前都在警局做筆錄，但仍驚魂未定。郭男稍晚將趕赴殯儀館處理後事，高雄地檢署檢察官也將前往相驗郭男妻子的遺體。

高雄市郭男今天原本趁二二八連假開車載著妻女要前往台東出遊，卻在行經國道1號364.4公里處遭對向車道大貨車脫落輪胎砸中，前座郭男妻子當場身亡，後座兩個女兒受傷送醫，現場已排除狀況。