扯！居家隔離男帶上千果汁包販毒 開車載表弟公園面交

台北市連姓男子從柬埔寨回國，在基隆居家隔離14天，豈料期滿前1天開車載表弟到三重一處公園販毒，身上帶著1000多包毒品果汁包，警方接獲線報在公園埋伏，順利逮人。過程中警方穿緊防護衣，戴好口罩，不敢掉以輕心。連男在戶外與檢察官進行複訊，訊後獲交保。

警方調查，連男（29歲）多年前出國到柬埔寨賭場打工，今年2月10日返台，進行居家隔離到23日，豈料他22日早上違反規定外出，身上帶著1000多包毒品果汁包，開車從基隆載表弟到三重正義南路販毒。

警方接獲情資掌握他行蹤，跟監到面交地點，發現現場是一處公園，見連男與買家交易毒品時衝上前圍捕。

因連男是居家隔離對象，警方私下透露，逮捕過程戰戰兢兢，口罩「戴好戴滿」，身穿防護衣，逮補連男後立刻通知防疫專車將他接回，連男也在戶外隔離所與檢察官進行複訊，訊後獲交保。