快訊

遺憾！女山友郡大山墜崖 搜救隊冒險搜救下午尋獲遺體

新冠疫苗自費接種有望 台商、留學生最快5月受惠

聽新聞
test
0:00 / 0:00

4台中男開心駕車遊墾丁 1人飆國罵遭同車3人拖下痛毆

聯合報 / 記者潘欣中／屏東即時報導

屏東縣恆春警分局昨天中午接獲通報，有民眾在恆春鎮恆公路旁目擊1名男子被同車3人拖下車持棍棒痛毆，又被拖上車後駛離，警方快打警力到場未發現人車，到任首日的分局長陳至瑋指示偵查隊偵辦；警方不久在部立恆春旅遊醫院找到被友人丟下車、自行就醫的駱姓男子，查出起因是駱男和同車友人起口角爭執，駱「三字經」國罵脫口而出，慘遭3人拖下車狂扁一頓。

警方調查，住台中市的駱姓男子（30歲）和另3名年紀相當的友人開車到屏東墾丁旅遊，昨天中午要到恆春鎮區時，駱和另名友人在車上發生口角爭執，駱一氣之下冒出「三字經」，同車3名友人怒不可遏，氣得將他拖下車，持棍棒毆打後拖回車上，見駱男的頭手部有傷，載至部立恆春旅遊醫院外丟下後駛離。

警方不久在恆春旅遊醫院找到自行就醫的駱姓男子，發現他的頭部、手部均有挫傷，無生命危險，駱沒想到好友開心出遊，竟演變至此，友人還棄他而去，連醫院掛號費都沒錢付；警方根據車號逮捕另3名男子，訊後依妨害自由、傷害罪嫌函送屏東檢署偵辦。

屏東恆春鎮恆公路旁1名男子被同車3人拖下車持棍棒痛毆，又被拖上車後駛離。記者潘欣中／翻攝
屏東恆春鎮恆公路旁1名男子被同車3人拖下車持棍棒痛毆，又被拖上車後駛離。記者潘欣中／翻攝

恆春 屏東縣 傷害罪

延伸閱讀

去墾丁！228連假首日爆出遊潮　屏鵝公路調撥車道紓解

228連假墾丁再現滿房 春節大塞車用路人憂心噩夢重演

嘉縣私立醫院病房驚傳命案 男患者遭同房患者痛毆身亡

醫院病房驚傳命案 男疑遭同房患者痛毆身亡

相關新聞

口角起爭執爆衝突 男子開槍射腿逞凶 逃亡3月落網遭訴

洪姓男子去年與吳姓男子相約談判，言語間互不相讓致爆發口角衝突，洪男持槍朝吳男左腿開槍後逃逸，逃亡三個月被逮，新北地檢署日...

扯！居家隔離男帶上千果汁包販毒 開車載表弟公園面交

台北市連姓男子從柬埔寨回國，在基隆居家隔離14天，豈料期滿前1天開車載表弟到三重一處公園販毒，身上帶著1000多包毒品果...

4台中男開心駕車遊墾丁 1人飆國罵遭同車3人拖下痛毆

屏東縣恆春警分局昨天中午接獲通報，有民眾在恆春鎮恆公路旁目擊1名男子被同車3人拖下車持棍棒痛毆，又被拖上車後駛離，警方快...

金門玉璽酒成詐騙幌子 男子用女友帳戶行騙她氣炸了

金酒公司推出的牛年玉璽酒，引起搶購熱潮，價格持續攀升，轉手收購價已喊到5萬元上下，奇貨可居下，竟也成詐騙的新招術，金城分...

霧峰警分局掃黑！「安城專案」首日查獲毒品500公克

台中市警局霧峰分局長陳家銘今天說，25日起到3月1日配合台中市警局同步實施「安城專案」，掃蕩轄內不法分子聚合場所、黑道幫...

安平凶殺徐嫌10萬交保 檢方認有串證及逃亡之虞抗告

台南市安平區接連發生幫派火併，王姓男子本月16日被砍追撞不治，陳姓角頭23日遭小弟蔡姓男子涉槍殺身亡，道上相傳雙方因新仇...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。