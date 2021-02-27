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4台中男開心駕車遊墾丁 1人飆國罵遭同車3人拖下痛毆
屏東縣恆春警分局昨天中午接獲通報，有民眾在恆春鎮恆公路旁目擊1名男子被同車3人拖下車持棍棒痛毆，又被拖上車後駛離，警方快打警力到場未發現人車，到任首日的分局長陳至瑋指示偵查隊偵辦；警方不久在部立恆春旅遊醫院找到被友人丟下車、自行就醫的駱姓男子，查出起因是駱男和同車友人起口角爭執，駱「三字經」國罵脫口而出，慘遭3人拖下車狂扁一頓。
警方調查，住台中市的駱姓男子（30歲）和另3名年紀相當的友人開車到屏東墾丁旅遊，昨天中午要到恆春鎮區時，駱和另名友人在車上發生口角爭執，駱一氣之下冒出「三字經」，同車3名友人怒不可遏，氣得將他拖下車，持棍棒毆打後拖回車上，見駱男的頭手部有傷，載至部立恆春旅遊醫院外丟下後駛離。
警方不久在恆春旅遊醫院找到自行就醫的駱姓男子，發現他的頭部、手部均有挫傷，無生命危險，駱沒想到好友開心出遊，竟演變至此，友人還棄他而去，連醫院掛號費都沒錢付；警方根據車號逮捕另3名男子，訊後依妨害自由、傷害罪嫌函送屏東檢署偵辦。
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