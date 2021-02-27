金門玉璽酒成詐騙幌子 男子用女友帳戶行騙她氣炸了

金酒公司推出的牛年玉璽酒，引起搶購熱潮，價格持續攀升，轉手收購價已喊到5萬元上下，奇貨可居下，竟也成詐騙的新招術，金城分局金城派出所日前受理一起因投資牛年玉璽酒而遭詐騙的個案，犯罪嫌疑人還擅自取用女友的銀行帳戶來行騙，害女友的帳戶因案遭凍結，讓她超生氣，簡直氣炸了！

金城分局表示，犯嫌利用民眾不諳市場行情，以代為投資「牛年玉璽酒」為幌子，約定所投資每瓶「牛年玉璽酒」買賣，出資者可獲7成利益，如獲利１萬元則投資者可分得7仟元，代操作買賣者可得3仟元，以高額投報話術為餌，利誘被害人匯款至指定戶頭。

因為被害人初次都有獲利，後續又多次匯款，直到嫌疑人以各種理由拒絕返還所投資及獲利金錢時，始知受騙上當。

警方調查時也發現，嫌疑人擅自取用女友的銀行帳戶來行騙，警察通知犯嫌女友到案說明時，女友表示並不知情，且帳戶還是自己的薪水轉戶，如今因涉案遭凍結，讓她超傻眼。