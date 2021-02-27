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霧峰警分局掃黑！「安城專案」首日查獲毒品500公克
台中市警局霧峰分局長陳家銘今天說，25日起到3月1日配合台中市警局同步實施「安城專案」，掃蕩轄內不法分子聚合場所、黑道幫派圍事處所等，防止不法情事發生，目前第一階段掃蕩執行首日見成效，查獲重大毒品案件起獲K他命500公克。
霧峰分局說明，近日國內發生多起槍擊案件，造成治安危害及民眾恐慌，霧峰分局轄區大里、霧峰區，在市民、大眾支持及警方共同努力下，治、交安狀況平穩，惟市區周邊有偶發治安事件，霧峰分局特配合台中市警局，同步實施「安城專案」，規劃臨檢勤務，針對轄內不法分子聚合場所、黑道幫派圍事處所擴大臨檢，結合同步路檢掃蕩。
霧峰分局指出，本次掃蕩行動統合偵查隊、各派出所連續執行威力掃蕩，分局長陳家銘晚間率隊前往大里區大明路KTV、PUB、卡拉OK、電子遊樂場、有女陪侍(飲酒)之酒店等處所臨檢，並搭配臨檢處所周邊同步封閉式路檢及聯外道路路檢，員警逐一查驗客人身分，若發現不法，將依法移送偵辦。
陳家銘指出，目前第一階段掃蕩，專案首日即查獲重大毒品案件起獲K他命500公克，爾後將持續針對非法槍械、賭博犯罪、聚眾鬧事及黑道幫派等不法情事，採取強勢執法作為，絕不容許挑釁公權力的行為，藉以保護民眾安全；未來警方針對易發生鬥毆滋事之場所，亦將採取重點式、密集式臨檢，結合交通稽查、取締酒駕等勤務，加強執法強度，展現警察維護治安、打擊犯罪之決心。
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