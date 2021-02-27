快訊

獨／少子化衝擊！基隆輔大聖心高中、高職部停招3年

美軍RC-135U「壓廂底」偵察機 上午逼近廣東海岸偵察

聽新聞
test
0:00 / 0:00

霧峰警分局掃黑！「安城專案」首日查獲毒品500公克

聯合報 / 記者趙容萱／台中即時報導

台中市警局霧峰分局長陳家銘今天說，25日起到3月1日配合台中市警局同步實施「安城專案」，掃蕩轄內不法分子聚合場所、黑道幫派圍事處所等，防止不法情事發生，目前第一階段掃蕩執行首日見成效，查獲重大毒品案件起獲K他命500公克。

霧峰分局說明，近日國內發生多起槍擊案件，造成治安危害及民眾恐慌，霧峰分局轄區大里、霧峰區，在市民、大眾支持及警方共同努力下，治、交安狀況平穩，惟市區周邊有偶發治安事件，霧峰分局特配合台中市警局，同步實施「安城專案」，規劃臨檢勤務，針對轄內不法分子聚合場所、黑道幫派圍事處所擴大臨檢，結合同步路檢掃蕩。

霧峰分局指出，本次掃蕩行動統合偵查隊、各派出所連續執行威力掃蕩，分局長陳家銘晚間率隊前往大里區大明路KTV、PUB、卡拉OK、電子遊樂場、有女陪侍(飲酒)之酒店等處所臨檢，並搭配臨檢處所周邊同步封閉式路檢及聯外道路路檢，員警逐一查驗客人身分，若發現不法，將依法移送偵辦。

陳家銘指出，目前第一階段掃蕩，專案首日即查獲重大毒品案件起獲K他命500公克，爾後將持續針對非法槍械、賭博犯罪、聚眾鬧事及黑道幫派等不法情事，採取強勢執法作為，絕不容許挑釁公權力的行為，藉以保護民眾安全；未來警方針對易發生鬥毆滋事之場所，亦將採取重點式、密集式臨檢，結合交通稽查、取締酒駕等勤務，加強執法強度，展現警察維護治安、打擊犯罪之決心。

台中市警局霧峰分局配合台中市警局同步實施「安城專案」，掃蕩轄內不法分子聚合場所、黑道幫派圍事處所等。圖／警方提供
台中市警局霧峰分局配合台中市警局同步實施「安城專案」，掃蕩轄內不法分子聚合場所、黑道幫派圍事處所等。圖／警方提供
台中市警局霧峰分局配合台中市警局同步實施「安城專案」，掃蕩轄內不法分子聚合場所、黑道幫派圍事等處所等。圖／警方提供
台中市警局霧峰分局配合台中市警局同步實施「安城專案」，掃蕩轄內不法分子聚合場所、黑道幫派圍事等處所等。圖／警方提供
台中市警局霧峰分局配合台中市警局同步實施「安城專案」，掃蕩轄內不法分子聚合場所、黑道幫派圍事等處所等。圖／警方提供
台中市警局霧峰分局配合台中市警局同步實施「安城專案」，掃蕩轄內不法分子聚合場所、黑道幫派圍事等處所等。圖／警方提供

臨檢 幫派 黑道

延伸閱讀

中市啟動「安城專案」 清水、大甲警擴大臨檢威力掃蕩

毒品分裝場隱身民宅 平鎮警查獲1300包咖啡包

南投校園特技表演巡迴反毒 特技高手竟是碩博士生

子彈上膛防身！毒販帶女友攜槍躲套房 台南刑大拂曉攻堅

相關新聞

金門玉璽酒成詐騙幌子 男子用女友帳戶行騙她氣炸了

金酒公司推出的牛年玉璽酒，引起搶購熱潮，價格持續攀升，轉手收購價已喊到5萬元上下，奇貨可居下，竟也成詐騙的新招術，金城分...

霧峰警分局掃黑！「安城專案」首日查獲毒品500公克

台中市警局霧峰分局長陳家銘今天說，25日起到3月1日配合台中市警局同步實施「安城專案」，掃蕩轄內不法分子聚合場所、黑道幫...

安平凶殺徐嫌10萬交保 檢方認有串證及逃亡之虞抗告

台南市安平區接連發生幫派火併，王姓男子本月16日被砍追撞不治，陳姓角頭23日遭小弟蔡姓男子涉槍殺身亡，道上相傳雙方因新仇...

中市啟動「安城專案」 清水、大甲警擴大臨檢威力掃蕩

台中市警察局2月25日起至3月1日止連續規劃執行「安城專案」，實施臨(路)檢勤務，展現警方嚴正執法決心。清水警分局長張啓...

防範黑道！中市厲行「安城專案」 分局長帶隊強力掃蕩

台中市警五分局鑑於近日國內發生多起重大治安事件，為防範黑道不法分子南北流竄，保障市民生命財產安全，從昨天深夜至今天凌晨執...

毒品分裝場隱身民宅 平鎮警查獲1300包咖啡包

桃園平鎮警方昨天深夜突襲位於中壢區中山東路上的一處民宅，破獲以陳姓、蔡姓男子為首的二級毒品咖啡包分裝場，警方當場逮捕2嫌...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。