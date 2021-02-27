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安平凶殺徐嫌10萬交保 檢方認有串證及逃亡之虞抗告
台南市安平區接連發生幫派火併，王姓男子本月16日被砍追撞不治，陳姓角頭23日遭小弟蔡姓男子涉槍殺身亡，道上相傳雙方因新仇舊恨鬧翻，引發幫派火併，法院認最後到案徐嫌涉案情節較輕，昨天裁定10萬元交保且限制住居，惟檢方認徐仍有串證及逃亡之虞，今天提起抗告。
前天唯一在逃的徐姓男子向警方投案後，涉案7嫌均已落網，檢方已聲押禁見6人獲准，其中，最後到案徐嫌昨天下午召開羈押庭。
經院方訊問後，法官審酌徐涉案情節較於已經裁定羈押的6嫌較輕，且羈押屬對人身體自由的嚴重處分，基於比例原則，認他無羈押的必要，認如命被告具保、限制住居，已足保全日後的追訴與偵查進行。因此，駁回檢察官羈押暨禁止接見、通信的聲請。最後准以10萬交保，並限制住居，且不得就案情有串證、滅證行為。
然而，檢方認法院裁定理由認定被告徐犯罪情節較輕微恐嫌速斷，且漏未審酌本案恐尚有其他參與者而仍有串證之虞，以及徐確有逃亡之事實且仍有逃亡之虞，認法院具保裁定有違誤之處，今天提起抗告。
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