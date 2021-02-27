快訊

獨／陸祭台灣鳳梨禁令！ 農委會將提高外銷獎金鼓勵轉單

國道驚魂！天降大貨車巨輪砸車 一家四口母死2女傷

聽新聞
test
0:00 / 0:00

安平凶殺徐嫌10萬交保 檢方認有串證及逃亡之虞抗告

聯合報 / 記者邵心杰／台南即時報導

台南市安平區接連發生幫派火併，王姓男子本月16日被砍追撞不治，陳姓角頭23日遭小弟蔡姓男子涉槍殺身亡，道上相傳雙方因新仇舊恨鬧翻，引發幫派火併，法院認最後到案徐嫌涉案情節較輕，昨天裁定10萬元交保且限制住居，惟檢方認徐仍有串證及逃亡之虞，今天提起抗告。

前天唯一在逃的徐姓男子向警方投案後，涉案7嫌均已落網，檢方已聲押禁見6人獲准，其中，最後到案徐嫌昨天下午召開羈押庭。

經院方訊問後，法官審酌徐涉案情節較於已經裁定羈押的6嫌較輕，且羈押屬對人身體自由的嚴重處分，基於比例原則，認他無羈押的必要，認如命被告具保、限制住居，已足保全日後的追訴與偵查進行。因此，駁回檢察官羈押暨禁止接見、通信的聲請。最後准以10萬交保，並限制住居，且不得就案情有串證、滅證行為。

然而，檢方認法院裁定理由認定被告徐犯罪情節較輕微恐嫌速斷，且漏未審酌本案恐尚有其他參與者而仍有串證之虞，以及徐確有逃亡之事實且仍有逃亡之虞，認法院具保裁定有違誤之處，今天提起抗告。

檢方認法官未審酌本案恐尚有其他參與者而仍有串證之虞，以及徐仍有逃亡之虞，認法院具保裁定有違誤之處，今天提起抗告。記者邵心杰／翻攝
檢方認法官未審酌本案恐尚有其他參與者而仍有串證之虞，以及徐仍有逃亡之虞，認法院具保裁定有違誤之處，今天提起抗告。記者邵心杰／翻攝

幫派 保全

延伸閱讀

台南安平凶殺最後到案徐嫌 法官裁定10萬交保限制住居

台南安平接連凶殺命案 涉嫌前案唯一在逃徐嫌清晨投案

台南安平凶殺命案 「蝦米」等3嫌遭檢方聲押禁見

安平角頭「建文」遭槍擊身亡 檢警相驗全身多處彈孔

相關新聞

安平凶殺徐嫌10萬交保 檢方認有串證及逃亡之虞抗告

台南市安平區接連發生幫派火併，王姓男子本月16日被砍追撞不治，陳姓角頭23日遭小弟蔡姓男子涉槍殺身亡，道上相傳雙方因新仇...

中市啟動「安城專案」 清水、大甲警擴大臨檢威力掃蕩

台中市警察局2月25日起至3月1日止連續規劃執行「安城專案」，實施臨(路)檢勤務，展現警方嚴正執法決心。清水警分局長張啓...

防範黑道！中市厲行「安城專案」 分局長帶隊強力掃蕩

台中市警五分局鑑於近日國內發生多起重大治安事件，為防範黑道不法分子南北流竄，保障市民生命財產安全，從昨天深夜至今天凌晨執...

毒品分裝場隱身民宅 平鎮警查獲1300包咖啡包

桃園平鎮警方昨天深夜突襲位於中壢區中山東路上的一處民宅，破獲以陳姓、蔡姓男子為首的二級毒品咖啡包分裝場，警方當場逮捕2嫌...

無數調查報告、無數檢討方案…台鐵死傷還要重演幾次？

台鐵海端車站23日發生電力維修車撞上3名道班工釀2死1傷重大工安意外，交通部昨天上午前往慰問死傷者家屬，遭家屬痛批台鐵殺人，台鐵則說一個月內會公布調查結果。不過，台鐵事故不斷，調查、檢討報告一個接個出爐，每次檢討後都提出解方，卻始終未能藥到病除，死傷事故究竟還要重演幾次？

闖毒趴救人 警搜索前後 一嫌墜樓亡

桃園市陳姓男子等九人涉嫌因賭債糾紛囚禁張姓男子，員警前晚赴陳的九樓住處營救，現場正在開毒趴，參加毒趴的許姓男子在警察上門...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。