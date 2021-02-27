中市啟動「安城專案」 清水、大甲警擴大臨檢威力掃蕩

台中市警察局2月25日起至3月1日止連續規劃執行「安城專案」，實施臨(路)檢勤務，展現警方嚴正執法決心。清水警分局長張啓祥昨率隊加強勤務，全力打擊暴力及掃蕩黑道幫派、槍、毒等查緝作為，杜絶各項不法犯罪。大甲警分局自2月26日至28日連續3天，實施封閉式高強度臨檢及掃蕩黑道幫派、槍、毒，希望澈底肅清暴力亂源。

鑑於近日國內發生數起重大治安事件，為避免引發民眾對治安不良觀感及不法份子模仿效應，台中市警察局2月25日起至3月1日止連續規劃執行「安城專案」。清水警分局昨晚規劃警力40名，特別針對轄區KTV、酒店等場所，實施臨檢及路檢勤務，分局長張啓祥親自率隊一一前往實施臨檢場所。

清水警分局表示，專案期間將針對易滋事場所等進行密集性臨(路)檢勤務，另針對非法槍械、黑道幫派及毒品案件，加強檢肅查緝，同時，針對黑道幫派據點、營業或圍事場所，實施威力掃蕩臨檢勤務，展現警方嚴正執法決心。專案首日清水警分局查獲毒品及通緝犯等案件。