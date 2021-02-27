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中市啟動「安城專案」 清水、大甲警擴大臨檢威力掃蕩

聯合報 / 記者余采瀅／台中即時報導

台中市警察局2月25日起至3月1日止連續規劃執行「安城專案」，實施臨(路)檢勤務，展現警方嚴正執法決心。清水警分局長張啓祥昨率隊加強勤務，全力打擊暴力及掃蕩黑道幫派、槍、毒等查緝作為，杜絶各項不法犯罪。大甲警分局自2月26日至28日連續3天，實施封閉式高強度臨檢及掃蕩黑道幫派、槍、毒，希望澈底肅清暴力亂源。

鑑於近日國內發生數起重大治安事件，為避免引發民眾對治安不良觀感及不法份子模仿效應，台中市警察局2月25日起至3月1日止連續規劃執行「安城專案」。清水警分局昨晚規劃警力40名，特別針對轄區KTV、酒店等場所，實施臨檢及路檢勤務，分局長張啓祥親自率隊一一前往實施臨檢場所。

清水警分局表示，專案期間將針對易滋事場所等進行密集性臨(路)檢勤務，另針對非法槍械、黑道幫派及毒品案件，加強檢肅查緝，同時，針對黑道幫派據點、營業或圍事場所，實施威力掃蕩臨檢勤務，展現警方嚴正執法決心。專案首日清水警分局查獲毒品及通緝犯等案件。

大甲警分局配合「安城專案」，由分局各外勤單位主管及員警組成快打部隊，大甲警分局長李建興親自主持勤前教育，會中提及要求各單位面對街頭聚眾鬥毆須強化事前、事中、事後三階段處置作為，配合警察局自行建置「街頭聚眾鬥毆資料庫」進行大數據分析，掌握犯罪預警情資，事前有效聚焦鎖定易滋事對象及場所，進而針對所涉幫派組合、暴力討債集團打擊；事中立即啟動快打部隊嚴正執法；事後全面溯源追查相關犯罪網絡，遏止暴力犯罪發生。

清水警分局昨晚規劃警力40名，特別針對轄區KTV、酒店等場所，實施臨檢及路檢勤務。圖／清水警分局提供
清水警分局昨晚規劃警力40名，特別針對轄區KTV、酒店等場所，實施臨檢及路檢勤務。圖／清水警分局提供
大甲警分局自2月26日至28日連續3天，實施封閉式高強度臨檢及掃蕩黑道幫派、槍、毒。圖／大甲警分局提供
大甲警分局自2月26日至28日連續3天，實施封閉式高強度臨檢及掃蕩黑道幫派、槍、毒。圖／大甲警分局提供

幫派 臨檢 黑道

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