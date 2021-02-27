防範黑道！中市厲行「安城專案」 分局長帶隊強力掃蕩

台中市警五分局鑑於近日國內發生多起重大治安事件，為防範黑道不法分子南北流竄，保障市民生命財產安全，從昨天深夜至今天凌晨執行今年度首次「安城專案」，於北屯區與全市同步實施擴大臨檢、聯外道路路檢等勤務，以封閉式口袋戰術強力掃蕩各酒店、夜店、舞廳、易生滋事場所及黑道幫派圍事處所執行臨檢查緝，展現杜絕不法的決心，誓讓不法份子無處可藏。

市警五分局長林沐弘表示，台中市絕對是「打擊犯罪之都」，是可以讓民眾安心居住的城市。該分局統計轄區北屯區近期2月迄今便臨檢轄內酒店、KTV、飲酒處所38次、周邊路段（口）路檢攔查35次，動員警力1425人次，2月更適逢執行「110年加強重要節日安全維護工作」，期間查獲賭博4件、毒品17件、詐欺2件、竊盜8件、槍砲1件、酒駕移送27件、通緝犯5件，各類刑案總計75件83人，績效亮眼，並將維持高強度查緝動能持續守護北屯治、交安。