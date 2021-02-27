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防範黑道！中市厲行「安城專案」 分局長帶隊強力掃蕩

聯合報 / 記者白錫鏗／台中即時報導

台中市警五分局鑑於近日國內發生多起重大治安事件，為防範黑道不法分子南北流竄，保障市民生命財產安全，從昨天深夜至今天凌晨執行今年度首次「安城專案」，於北屯區與全市同步實施擴大臨檢、聯外道路路檢等勤務，以封閉式口袋戰術強力掃蕩各酒店、夜店、舞廳、易生滋事場所及黑道幫派圍事處所執行臨檢查緝，展現杜絕不法的決心，誓讓不法份子無處可藏。

市警五分局長林沐弘表示，台中市絕對是「打擊犯罪之都」，是可以讓民眾安心居住的城市。該分局統計轄區北屯區近期2月迄今便臨檢轄內酒店、KTV、飲酒處所38次、周邊路段（口）路檢攔查35次，動員警力1425人次，2月更適逢執行「110年加強重要節日安全維護工作」，期間查獲賭博4件、毒品17件、詐欺2件、竊盜8件、槍砲1件、酒駕移送27件、通緝犯5件，各類刑案總計75件83人，績效亮眼，並將維持高強度查緝動能持續守護北屯治、交安。

而今日也緊接著228三日連續假期開始，分局長林沐弘感念基層同仁深夜執勤辛勞，昨元宵特別應景採買湯圓等點心供執行員警補充體力，並親自率隊前往各臨檢處所督軍，並要求業者加強自我管理，約束客人勿滋事，也呼籲如發生暴力事件，務必第一時間通報警方到場處理，警方強調業者若不配合或有知情不報的狀況，絕對列為密集式掃蕩、臨檢對象，此外，也會找市政府相關局處來聯合稽查，絕不容許這些場所形成治安破口。

台中市警五分局從昨天深夜至今天凌晨執行今年度首次「安城專案」，於北屯區與全市同步實施擴大臨檢、聯外道路路檢等勤務，以封閉式口袋戰術強力掃蕩各酒店、夜店、舞廳。圖／警方提供
台中市警五分局從昨天深夜至今天凌晨執行今年度首次「安城專案」，於北屯區與全市同步實施擴大臨檢、聯外道路路檢等勤務，以封閉式口袋戰術強力掃蕩各酒店、夜店、舞廳。圖／警方提供
台中市警五分局從昨天深夜至今天凌晨執行今年度首次「安城專案」，於北屯區與全市同步實施擴大臨檢、聯外道路路檢等勤務，以封閉式口袋戰術強力掃蕩各酒店、夜店、舞廳。圖／警方提供
台中市警五分局從昨天深夜至今天凌晨執行今年度首次「安城專案」，於北屯區與全市同步實施擴大臨檢、聯外道路路檢等勤務，以封閉式口袋戰術強力掃蕩各酒店、夜店、舞廳。圖／警方提供
台中市警五分局從昨天深夜至今天凌晨執行今年度首次「安城專案」，於北屯區與全市同步實施擴大臨檢、聯外道路路檢等勤務，以封閉式口袋戰術強力掃蕩各酒店、夜店、舞廳。圖／警方提供
台中市警五分局從昨天深夜至今天凌晨執行今年度首次「安城專案」，於北屯區與全市同步實施擴大臨檢、聯外道路路檢等勤務，以封閉式口袋戰術強力掃蕩各酒店、夜店、舞廳。圖／警方提供
台中市警五分局從昨天深夜至今天凌晨執行今年度首次「安城專案」，於北屯區與全市同步實施擴大臨檢、聯外道路路檢等勤務，以封閉式口袋戰術強力掃蕩各酒店、夜店、舞廳。圖／警方提供
台中市警五分局從昨天深夜至今天凌晨執行今年度首次「安城專案」，於北屯區與全市同步實施擴大臨檢、聯外道路路檢等勤務，以封閉式口袋戰術強力掃蕩各酒店、夜店、舞廳。圖／警方提供

臨檢 酒店 黑道

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