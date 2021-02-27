毒品分裝場隱身民宅 平鎮警查獲1300包咖啡包

桃園平鎮警方昨天深夜突襲位於中壢區中山東路上的一處民宅，破獲以陳姓、蔡姓男子為首的二級毒品咖啡包分裝場，警方當場逮捕2嫌，並查扣1300包二級毒品咖啡包成品、40公斤原料、分裝工具和專業用熱熔封口機，2嫌警詢後依毒品罪嫌移送地檢署偵辦。

平鎮警分局北勢派出所副所長劉峻瑋表示，警方日前接獲線報，疑似桃園南區隱藏大型毒品分裝場，專案小組經過1個月蒐證跟監，確定26歲陳男、蔡男涉有重嫌，且疑似販賣大桃園地區二級毒品咖啡包，專案小組見時機成熟，向法院申請搜索票獲准，昨天晚間9點多，突襲二嫌位於中壢區中山東路上的藏匿點。

警方當場逮捕屋內陳、蔡2嫌，並查扣二級毒品咖啡包1300包及40公斤半成品原料，屋內發現專業用熱熔封口機、潮牌咖啡包包裝袋，二嫌還會依市場需求，分裝各種水果口味的毒品咖啡包，從進料、混調、裝袋及封口，一條龍完成。