快訊

明天天氣好轉！夜晚清晨易有霧 下周一天氣最好

美國前防長：台海局勢非常危險 美應考慮放棄戰略模糊

聽新聞
test
0:00 / 0:00

毒品分裝場隱身民宅 平鎮警查獲1300包咖啡包

聯合報 / 記者朱冠諭／桃園即時報導

桃園平鎮警方昨天深夜突襲位於中壢區中山東路上的一處民宅，破獲以陳姓、蔡姓男子為首的二級毒品咖啡包分裝場，警方當場逮捕2嫌，並查扣1300包二級毒品咖啡包成品、40公斤原料、分裝工具和專業用熱熔封口機，2嫌警詢後依毒品罪嫌移送地檢署偵辦。

平鎮警分局北勢派出所副所長劉峻瑋表示，警方日前接獲線報，疑似桃園南區隱藏大型毒品分裝場，專案小組經過1個月蒐證跟監，確定26歲陳男、蔡男涉有重嫌，且疑似販賣大桃園地區二級毒品咖啡包，專案小組見時機成熟，向法院申請搜索票獲准，昨天晚間9點多，突襲二嫌位於中壢區中山東路上的藏匿點。

警方當場逮捕屋內陳、蔡2嫌，並查扣二級毒品咖啡包1300包及40公斤半成品原料，屋內發現專業用熱熔封口機、潮牌咖啡包包裝袋，二嫌還會依市場需求，分裝各種水果口味的毒品咖啡包，從進料、混調、裝袋及封口，一條龍完成。

陳、蔡二嫌到案否認犯行，卻無法說明毒品原料來源，警詢後，除將陳、蔡二嫌依毒品罪嫌移送地檢署偵辦，也會追查該批毒品來源、流向。

桃園平鎮警方破獲二級毒品咖啡包分裝場，屋內發現封口機、咖啡包包裝袋，還有分裝各種水果口味的毒品咖啡包。記者朱冠諭／翻攝
桃園平鎮警方破獲二級毒品咖啡包分裝場，屋內發現封口機、咖啡包包裝袋，還有分裝各種水果口味的毒品咖啡包。記者朱冠諭／翻攝
桃園平鎮警方破獲二級毒品咖啡包分裝場，屋內發現封口機、咖啡包包裝袋，還有分裝各種水果口味的毒品咖啡包。記者朱冠諭／翻攝
桃園平鎮警方破獲二級毒品咖啡包分裝場，屋內發現封口機、咖啡包包裝袋，還有分裝各種水果口味的毒品咖啡包。記者朱冠諭／翻攝
桃園平鎮警方破獲二級毒品咖啡包分裝場，屋內發現封口機、咖啡包包裝袋，還有分裝各種水果口味的毒品咖啡包。記者朱冠諭／翻攝
桃園平鎮警方破獲二級毒品咖啡包分裝場，屋內發現封口機、咖啡包包裝袋，還有分裝各種水果口味的毒品咖啡包。記者朱冠諭／翻攝
桃園平鎮警方破獲二級毒品咖啡包分裝場，屋內發現封口機、咖啡包包裝袋，還有分裝各種水果口味的毒品咖啡包。記者朱冠諭／翻攝
桃園平鎮警方破獲二級毒品咖啡包分裝場，屋內發現封口機、咖啡包包裝袋，還有分裝各種水果口味的毒品咖啡包。記者朱冠諭／翻攝
桃園平鎮警方昨天深夜破獲以陳姓、蔡姓男子為首的二級毒品咖啡包分裝場，警方當場逮捕2嫌。記者朱冠諭／翻攝
桃園平鎮警方昨天深夜破獲以陳姓、蔡姓男子為首的二級毒品咖啡包分裝場，警方當場逮捕2嫌。記者朱冠諭／翻攝

毒品 咖啡

延伸閱讀

南投校園特技表演巡迴反毒 特技高手竟是碩博士生

子彈上膛防身！毒販帶女友攜槍躲套房 台南刑大拂曉攻堅

228連假首日 平鎮交流道南下匝道實施封閉管制

桃園高級社區藏毒品分裝廠 警逮10人驚見1男子9樓墜落摔死

相關新聞

闖毒趴救人 警搜索前後 一嫌墜樓亡

桃園市陳姓男子等九人涉嫌因賭債糾紛囚禁張姓男子，員警前晚赴陳的九樓住處營救，現場正在開毒趴，參加毒趴的許姓男子在警察上門...

防範黑道！中市厲行「安城專案」 分局長帶隊強力掃蕩

台中市警五分局鑑於近日國內發生多起重大治安事件，為防範黑道不法分子南北流竄，保障市民生命財產安全，從昨天深夜至今天凌晨執...

毒品分裝場隱身民宅 平鎮警查獲1300包咖啡包

桃園平鎮警方昨天深夜突襲位於中壢區中山東路上的一處民宅，破獲以陳姓、蔡姓男子為首的二級毒品咖啡包分裝場，警方當場逮捕2嫌...

無數調查報告、無數檢討方案…台鐵死傷還要重演幾次？

台鐵海端車站23日發生電力維修車撞上3名道班工釀2死1傷重大工安意外，交通部昨天上午前往慰問死傷者家屬，遭家屬痛批台鐵殺人，台鐵則說一個月內會公布調查結果。不過，台鐵事故不斷，調查、檢討報告一個接個出爐，每次檢討後都提出解方，卻始終未能藥到病除，死傷事故究竟還要重演幾次？

獨／調查局獨立站秘書爆婚外情 恐遭拔官調職

調查局今天公布外勤獨立站主任名單，雖然有不少人獲派獨立站主任，但北部一名已婚外勤獨立站鄭姓秘書，去年被檢舉請假外出與...

調查局獨立站主任名單公布 洗錢專家吳月萍接北機站

調查局今天公布外勤獨立站主任名單，有洗錢專長的台北市調查處機動站主任吳月萍，調任素有「天下第一站」稱號的北機站主任；偵辦...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。