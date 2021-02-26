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獨／調查局獨立站秘書爆婚外情 恐遭拔官調職
調查局今天公布外勤獨立站主任名單，雖然有不少人獲派獨立站主任，但北部一名已婚外勤獨立站鄭姓秘書，去年被檢舉請假外出與女性友人約會，遭局本部督察處發現約談，考績委員認為鄭男有不正常男女關係，決議將鄭男記過，最近恐遭拔官調職。
調查局近來積極推廣形象調查官，希望重新擦亮招牌，但近半年來就有3名調查官涉風紀案遭調職，包括台北市調查處前外事站副主任陳秀銘，爆出酒後強吻楊姓女調查官，遭拔官調職；航業處國安科長林聖智因遺失6點5公斤毒品，改調航業處調查專員；如今又爆出鄭姓秘書涉婚外情，恐也面臨拔官處分。巧的是，這3人都是調查班35期。
據了解，鄭男也是調查局明日之星，督察處約談鄭男時，鄭男對相關指控均否認到底。
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