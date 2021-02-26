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子彈上膛防身！毒販帶女友攜槍躲套房 台南刑大拂曉攻堅

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導

台南市刑警大隊毒品查緝中心「溯源專案組」追查台南沿海地區毒品案件，鎖定吳姓藥頭（60歲）涉嫌在將軍區某養殖魚塭設立販毒據點，販毒網絡龐大並擁槍自重，經報請台南地檢署檢察官林怡君指揮長期跟監蒐證，發現吳男近日持槍與人糾紛後，隨即與女友藏匿佳里地區出租套房，25日拂曉出擊，查獲吳男等11人到案，查緝吳嫌與女友時，更發現隨身攜帶克拉克G19型手槍1支、子彈16顆（8顆上彈匣）、手槍零件1包防身，並共起出安非他命201公克等，全案擴大偵辦中。

市刑大緝毒幹員連日追查鎖定吳嫌藏匿處所後，檢察官指揮專案小組（包括市刑大隊毒品查緝中心、偵二、三、七、科偵隊及本局保安警察大隊特殊任務編組、第一、永康、佳里、學甲、白河分局，昨天分持17張搜索票同步查緝吳男及販毒網絡相關嫌疑共等11人到案。

市刑大隊長林宏昇表示，警方全力推動反毒工作，決心「痛打」毒品犯罪，積極追溯毒品源頭，不容許不法之徒越雷池一步，並呼籲民眾切勿以身試法外，如發現不法情事，請立即向警察機關檢舉，以共同打擊犯罪，建構安居新環境。

台南市刑大拂曉出擊，查獲毒犯擁槍及毒品。記者吳淑玲／翻攝
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台南市刑大拂曉出擊，查獲毒犯擁槍及毒品。記者吳淑玲／翻攝
台南市刑大拂曉出擊，查獲毒犯擁槍及毒品。記者吳淑玲／翻攝

毒品 販毒 警察 槍枝

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