子彈上膛防身！毒販帶女友攜槍躲套房 台南刑大拂曉攻堅

台南市刑警大隊毒品查緝中心「溯源專案組」追查台南沿海地區毒品案件，鎖定吳姓藥頭（60歲）涉嫌在將軍區某養殖魚塭設立販毒據點，販毒網絡龐大並擁槍自重，經報請台南地檢署檢察官林怡君指揮長期跟監蒐證，發現吳男近日持槍與人糾紛後，隨即與女友藏匿佳里地區出租套房，25日拂曉出擊，查獲吳男等11人到案，查緝吳嫌與女友時，更發現隨身攜帶克拉克G19型手槍1支、子彈16顆（8顆上彈匣）、手槍零件1包防身，並共起出安非他命201公克等，全案擴大偵辦中。

市刑大緝毒幹員連日追查鎖定吳嫌藏匿處所後，檢察官指揮專案小組（包括市刑大隊毒品查緝中心、偵二、三、七、科偵隊及本局保安警察大隊特殊任務編組、第一、永康、佳里、學甲、白河分局，昨天分持17張搜索票同步查緝吳男及販毒網絡相關嫌疑共等11人到案。