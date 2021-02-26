館長槍擊案弄丟名表測謊重創警士氣 侯友宜：過程難免瑕疵

檢警偵辦館長槍擊案，去年12月掃蕩竹聯幫「寶和會」，拘提前會長邵柏傑，扣押24支高檔名牌手表，但在發還時1支要價破3百萬的愛彼表卻不翼而飛，外傳偵辦小隊全員進行測謊，但有2人沒有通過第一次測謊，重創警方士氣，新北市長侯友宜表示，過程中難免有瑕疵，要檢討、改進。

侯友宜今天往新店視察安坑輕軌車站、機廠施工進度，侯友宜表示，警察面對惡勢力的挑戰，尤其殺人不眨眼，擄人勒索綁架、討債集團，不管惡勢力如何的囂張，仍然願意犧牲奉獻，保衛市民、捍衛治安，鍥而不捨的偵破寶和會集團，這些辛苦非常的感動，他也覺得非常的驕傲。

侯友宜說，他要給警察弟兄們滿滿的支持跟鼓勵，沒有人願意犧牲自己的生命來捍衛家人，只有警察、偵辦的刑警，他要在這裡謝謝他們，過程當中難免有一些瑕疵，要檢討、改進，在外面風風雨雨的時候，仍然要堅守崗位，繼續面對惡勢力的挑戰，絕對全力以赴、壓制犯罪，毫不手軟。