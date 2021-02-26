快訊

獨／國產聯亞新冠疫苗二期臨床試驗今起接種 預估6月見成果

不能放假、24小時得配合雇主要求 外籍看護人權在哪？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

館長槍擊案弄丟名表測謊重創警士氣 侯友宜：過程難免瑕疵

聯合報 / 記者江婉儀／新北即時報導

檢警偵辦館長槍擊案，去年12月掃蕩竹聯幫「寶和會」，拘提前會長邵柏傑，扣押24支高檔名牌手表，但在發還時1支要價破3百萬的愛彼表卻不翼而飛，外傳偵辦小隊全員進行測謊，但有2人沒有通過第一次測謊，重創警方士氣，新北市長侯友宜表示，過程中難免有瑕疵，要檢討、改進。

侯友宜今天往新店視察安坑輕軌車站、機廠施工進度，侯友宜表示，警察面對惡勢力的挑戰，尤其殺人不眨眼，擄人勒索綁架、討債集團，不管惡勢力如何的囂張，仍然願意犧牲奉獻，保衛市民、捍衛治安，鍥而不捨的偵破寶和會集團，這些辛苦非常的感動，他也覺得非常的驕傲。

侯友宜說，他要給警察弟兄們滿滿的支持跟鼓勵，沒有人願意犧牲自己的生命來捍衛家人，只有警察、偵辦的刑警，他要在這裡謝謝他們，過程當中難免有一些瑕疵，要檢討、改進，在外面風風雨雨的時候，仍然要堅守崗位，繼續面對惡勢力的挑戰，絕對全力以赴、壓制犯罪，毫不手軟。

有媒體詢問，侯友宜的民意跟聲望都很高，但跟朱立倫開始漸行漸遠，侯友宜表示，他跟朱立倫的友誼不變，曾經共事過，要面對整體環境，也有很多的想法，大家都要團結一致，好好為國家、社會、為黨，大家一起來努力。

檢警偵辦館長槍擊案，去年12月掃蕩竹聯幫「寶和會」，拘提前會長邵柏傑，扣押24支高檔名牌手表，但在發還時1支要價破3百萬的愛彼（AP）表卻不翼而飛，新北市長侯友宜（左二）表示，過程中難免有瑕疵，要檢討、改進。記者江婉儀／攝影
檢警偵辦館長槍擊案，去年12月掃蕩竹聯幫「寶和會」，拘提前會長邵柏傑，扣押24支高檔名牌手表，但在發還時1支要價破3百萬的愛彼（AP）表卻不翼而飛，新北市長侯友宜（左二）表示，過程中難免有瑕疵，要檢討、改進。記者江婉儀／攝影

侯友宜 警察

延伸閱讀

平溪放天燈受疫情影響未舉辦 侯：再找適當時機

環團建議三接改台北港設置 侯友宜：尊重專家學者評估

民進黨秘書長林錫耀籲地方合作 侯友宜喊話經費欠很多

淡北道路開發案卡關交通部 侯友宜盼中央儘速核定

相關新聞

桃客涉詐領購車補助 公總10年來首度撤銷資格追討2.3億

桃園客運先前才遭爆出駕駛超時工作及工時造假，共計查獲245件挨罰220萬元。去年底又被爆出浮報大客車購車款1244萬多元...

桃園高級社區藏毒品分裝廠 警逮10人驚見1男子9樓墜落摔死

桃園市榮華街1棟社區大樓傳藏匿毒品分裝工廠，警方昨晚10點多獲報到場查緝，起獲大量不明粉末、磅秤及攪拌用具等，初步依毒品...

屏東監獄前大亂鬥！涉案6人遭逮 警方將擴大偵辦

屏東一名郭姓會客菜業者（48歲）與陳姓員工（45歲），昨天下午5時許，前往屏東監獄送會客菜。兩人送完步出監獄突然遭23歲...

館長槍擊案弄丟名表測謊重創警士氣 侯友宜：過程難免瑕疵

檢警偵辦館長槍擊案，去年12月掃蕩竹聯幫「寶和會」，拘提前會長邵柏傑，扣押24支高檔名牌手表，但在發還時1支要價破3百萬...

打造下一代加密島 星企業在台吸金

新加坡長江集團董事魏萬龍，被控與台灣分公司董事長楊耀福向民眾宣稱投資「澳洲大克佩爾島」、要將大克佩爾島打造成下一個馬爾地...

冤獄8年多 船長運毒改判無罪

屏東東港籍「得利十號」漁船船長陳火盛十二年前被控走私海洛因毒品，判刑十八年定讞，全案經冤獄平反協會協助聲請再審，高雄高分...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。