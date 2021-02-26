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桃園高級社區藏毒品分裝廠 警逮10人驚見1男子9樓墜落摔死

聯合報 / 記者曾健祐／桃園即時報導

桃園市榮華街1棟社區大樓傳藏匿毒品分裝工廠，警方昨晚10點多獲報到場查緝，起獲大量不明粉末、磅秤及攪拌用具等，初步依毒品罪嫌將10名嫌犯逮捕，報請檢察官指揮溯源，未料事後又發現，其中1名男子竟從9樓墜落當場摔死，不排除有吸毒或躲避警方才發生意外。

桃園警分局初步調查，昨晚10點多接獲民眾報案，現場1棟社區9樓聚集多人疑似開毒趴，民眾不堪因噪音報案，轄區警方到場時，驚見房內堆放大量白色粉末、磅秤，還有夾鏈袋、攪拌檔等分裝器具，涉嫌分裝毒品預備販賣。

警方隨即將屋內10人逮捕，報警桃園地檢署指揮偵辦，但同時間再度獲報，表示同棟大樓1樓驚見1名男子倒臥在地，頭破血流，疑似從高處墜落送醫不治。

警方一查發現該名男子是同一分裝廠內同夥，因當時從另一側9樓陽台墜落，其他成員部分也竟都沒發現，員警經報請檢方相驗，今天早上經家屬指認死者身分，詳細案情釐清中。

男子墜落現場。圖／報系資料照
男子墜落現場。圖／報系資料照

毒品 吸毒 噪音

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