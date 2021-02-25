創先例！桃警獲贈5600雙防割手套袖套 執勤像有「鐵布衫」

桃園市警局今晚宣布，外勤同仁全都取得台版鐵布衫裝備，每人將配發一副專屬的「防割手套」及「防割袖套」，讓員警執勤時能預防突如其來的攻擊。公關室指出，這2項裝備都通過科學實驗室檢測，為高係數耐磨、耐撕裂、防穿刺裝備，可抵禦美工刀、水果刀、蝴蝶刀等小型刀械攻擊，讓同仁執勤安全多一層保障。

桃園市長鄭文燦今晚到中壢出席防割手套及袖套捐贈儀式，鄭特別感謝桃園企業聯合會、中壢仁海宮多年來秉持取之於社會、用之於社會的精神，尤其對於警察執勤的辛勞及危險特別關心，這次分別由桃園企業聯合會出資450萬元，中壢仁海宮350萬元，共計800萬元捐贈市警局5600雙「防割手套及袖套」，而且是全國第一、唯一縣市所有外勤同仁都配發的裝備，有效保障員警執勤安全，更能維護市民安全。