桃園年前爆擄人案 逃亡4人經策動全投案依妨害自由收押

聯合報 / 記者曾健祐／桃園即時報導

桃園市2月6日發生擄人案，外傳桃園在地幫派黑人家族成員黃姓男子，疑因債務糾紛遭3輛車包抄押走痛毆，下手為竹聯幫弘仁會11名成員，黃至12日年初一才獲釋，警方前後逮捕6人、1人，其餘4人遲至21日才投案，當時爆出黃繳納5000多萬贖金，檢警未證實，依「妨害自由」聲押4人獲准。

據了解，遭擄的黃男2月6日當天開著1輛BMW到八德區找朋友，行經興豐街遭後方3輛車尾隨，至後庄街窄路處時，1輛車先是衝上前阻擋，後方車再加速撞擊圍堵，包括沈姓、蕭姓、趙姓、李姓、楊姓及陳姓等11名男子，各持球棒、木棍上前，打爛黃的車窗將他強拖下車。

黃遭擄走雙眼被蒙，被帶到雙北多處留置、施暴，還傳出犯嫌向黃的家屬恐嚇要求5000多萬元贖金，雙方經背後勢力交涉多時，黃才在大年初一獲釋放。由於黃過去曾因經營地下期貨、賭博暴力討債遭掃蕩，引起檢警懷疑雙方幫派因鉅額賭債糾紛才計畫擄人案。

全案經桃園地檢署肅貪兼重大組指揮八德分局偵辦，第一時間先逮捕6人，並將蕭姓男子聲押獲准，沈姓男子經法院裁定交保，後經密集調閱監視器、通聯等再抓到1名陳姓男子，其餘共犯趙姓、李姓、楊姓及陳姓等4名男子，在背後組織策動下，同時在21日主動向警方投案。

檢方訊時，遭擄的黃男相當低調，沒有交代是否透過家屬交付贖金一事，僅對遭押走、打傷客觀陳述，但否認有被餵毒，僅供稱雙眼都遭蒙著，幾天內被帶去哪都不知情。

另外其餘11人則避重就輕、互推責任，辯稱僅幫忙開車、抓走黃，檢警一度懷疑與背後弘仁會綽號「小阿閎」的會長林聖閎有關，但犯嫌等人均否認，依目前掌握實證也尚無法證實。

桃檢不排除背後仍有雙方幫派勢力操作，21日已依妨害自由罪嫌，將投案4人中的趙姓、李姓及楊姓等3名男子向法院聲押獲准，全力追查上游中。

檢方將涉案等4人依妨害自由聲押獲准。圖／報系資料照
檢方將涉案等4人依妨害自由聲押獲准。圖／報系資料照

幫派 賭博 監視器

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