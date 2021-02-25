藏板橋隱匿民宅製毒 三男被警逮搜出數百咖啡包

24歲林姓男子在新北市板橋大觀路上承租一處民宅，與30歲、27歲兩個林姓友人在內製作毒品咖啡包並販賣，新莊警分局日前接獲線報，與新北市刑大偵一隊、板橋警分局合作，在本月22日晚間持搜索票前往搜索，當場查獲7百多包毒品咖啡包與2百多公克的毒品原料，警詢後依毒品防制條例等罪嫌移送新北地檢署，檢方聲請羈押獲准，由法院裁定兩人收押禁見。

新莊警方日前進行網路巡邏時，發現民眾利用社群軟體販賣毒品咖啡包，調查後鎖定三名林男在板橋一處隱匿民宅內進行毒品咖啡包製作，經過數日埋伏蒐證，本月22日聲請搜索票，與新北市刑大偵一隊、板橋警方合作前往破門逮人，當場逮到兩人正在製毒，並在現場查扣黑虎頭咖啡包分裝袋230個及白MONCLER咖啡包分裝袋500個、自動封口機2台、手動封口機1台、分裝機1台、粉碎機1台、毒品原料260公克一包、電子磅秤等證物。

警方另在五股地區將另名林男（27歲）逮捕到案，詢問筆錄時，三人起先還互相推託，稱只是來幫忙朋友，自己並未參與販賣，在警方提出證據後才坦言犯案，向警方表示幾個月前才進駐機具開始運營，並利用社群網路進行販賣，想不到營運沒多久就被破獲。

警方詢問後依毒品防制條例將三人移送新北地檢署，檢方複訊後聲請羈押，新北地院裁定林（24歲）男聲押、另兩人（30歲）、（27歲）分別以5萬、3萬元交保。