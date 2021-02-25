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影／國立海科館3樓有彈孔被開3槍 警找到鋼珠彈追原因

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導

位在基隆的國立海洋科技博物館的區域探索館，今天上午被館內人員發現，3樓玻璃窗留有3個彈孔，懷疑被開槍。警方到場採證，初步發現沒有貫穿，有3處碎裂處，疑被開3槍，在2樓露台處找到鋼珠彈。被開槍原因是惡作劇，還是有其他因素，警方已調監視器釐清。

今天上午區域探索館工作人員發現，區探館3樓大型玻璃有大面積碎裂，中間留有彈孔，報警調查。市警局鑑識人員、第二分局偵查、派出所員警9點半趕至現場採證。警方在現場搜索，在2樓露台找到鋼珠彈，並沒有找到彈殼，研判可能是被瓦斯槍之類射擊，由外往內射擊，射擊點在漁港旁。

警方指出，目前正在釐清調查開槍原因，由於一旁是漁港，入夜後昏暗，到底是有人惡作劇，還是有營運上的因素、糾葛等，都還要進一步釐清調查。

海科館人員表示，館內沒有異狀，近來也都正常，不知為何會發生槍擊，目前交由警方調查中。

國立海科館3樓有彈孔被開3槍，警找到鋼珠彈追原因。記者游明煌／攝影
國立海科館3樓有彈孔被開3槍，警找到鋼珠彈追原因。記者游明煌／攝影
國立海科館3樓有彈孔被開3槍，警找到鋼珠彈追原因。記者游明煌／攝影
國立海科館3樓有彈孔被開3槍，警找到鋼珠彈追原因。記者游明煌／攝影
國立海科館3樓有彈孔被開3槍，警找到鋼珠彈追原因。記者游明煌／攝影
國立海科館3樓有彈孔被開3槍，警找到鋼珠彈追原因。記者游明煌／攝影
國立海科館3樓有彈孔被開3槍，警找到鋼珠彈追原因。記者游明煌／攝影
國立海科館3樓有彈孔被開3槍，警找到鋼珠彈追原因。記者游明煌／攝影
國立海科館3樓有彈孔被開3槍，警找到鋼珠彈追原因。記者游明煌／攝影
國立海科館3樓有彈孔被開3槍，警找到鋼珠彈追原因。記者游明煌／攝影
國立海科館3樓有彈孔被開3槍，警找到鋼珠彈追原因。記者游明煌／攝影
國立海科館3樓有彈孔被開3槍，警找到鋼珠彈追原因。記者游明煌／攝影

監視器 基隆

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