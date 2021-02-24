台南安平凶殺命案 「蝦米」等3嫌遭檢方聲押禁見
台南市2月16日發生王姓男子在停車場遭殺案後，昨晚再發生「建文」陳姓角頭遭槍殺案，涉案「蝦米」蔡姓主嫌及曾姓嫌犯到案外，今天警方再拘提劉嫌到案，蔡、曾及劉姓3嫌晚間經檢察官訊問後，均涉犯殺人重罪且罪嫌重大，有逃亡及串證之虞，蔡嫌並有反覆實施殺人犯罪之虞，已諭知聲請羈押禁見。
台南市警察局長方仰寧表示，陳遭槍殺案，經警方調查和目擊者說法，蔡姓嫌犯是獨自一人犯案，採報復式手法犯案，蔡先放出煙霧彈要投案，在投案前再涉嫌槍殺陳，警方一時未掌握他的行縱，蔡趁隙犯案，才發生這種憾事。台南警方已獲刑事局和鄰近縣市警力支援，全力壓制黑幫火拚。
方仰寧說，王姓男子遭殺害案及陳姓角頭被槍殺案，兩案都是幫派火拚，昨天除涉案曾和蔡姓主嫌到案外，今天警方再拘提劉嫌到案。據了解，王姓男子遭殺害案只剩徐姓男子1人在逃，警方正全力追緝中。
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