快訊

日媒指台積電美國新廠建設費倍增 台積電回應了

新莊弒母命案 女嫌有再犯可能被羈押

聯合報 / 記者陳俊智／新北即時報導

警方在現場拉起封鎖線。聯合報系記者柯毓庭／攝影
警方在現場拉起封鎖線。聯合報系記者柯毓庭／攝影

43歲蘇女疑因金錢糾紛，昨天下午持刀攻擊68歲母親腹部，造成其母傷重送醫不治，經新北地檢署偵案後，今天下午因涉犯殺人重罪、有逃亡、反覆實施之虞被法院裁定。

據了解，蘇女家住新莊，家中除了母親，還有3個哥哥，但二哥在當兵時落海失蹤，其母為此曾上新聞尋求協助。蘇女一家雖不富裕，但都有工作，大哥從事保全，三哥數月前離職後也在住處與母親一起經營按摩店，蘇女則在大哥資助下經營檳榔攤，日子還算平靜，不曾傳激烈爭吵，鄰居對於命案也感意外。

檢警調查，蘇女疑似是向母親討錢不成，臨時起意持刀攻擊，水果刀也是案發不久前買的；據店家表示，蘇女進到店內直問「水果刀多少錢」，問到價格和擺放位置後，就沒有再說任何話，快步拿完東西，結完帳就離開。

案發後，蘇女坦承有攻擊行為，但沒有預料會造成母親死亡；檢警今天到殯儀館相驗，查明蘇母傷勢只有左腹部一刀，認為死因需要進一步釐清，將擇期解剖。

新北地檢署訊問後，認為蘇女涉嫌殺害直系血親尊親屬罪嫌重大，有逃亡之虞，且不易控管情緒，有反覆繼續實施之虞，因此向新北地方法院聲請羈押；法院傍晚6時裁准。

新北 命案

延伸閱讀

犯案前才買水果刀 新莊弒母命案女嫌聲押

嘉義縣某醫院精神科病房命案 嫌犯坦承動手毆打死者

台南安平命案嫌犯日前擄人持槍 黃偉哲無奈：竟獲交保

嘉義縣某私立醫院病房命案 衛生局調查無行政疏失

相關新聞

新莊弒母命案 女嫌有再犯可能被羈押

43歲蘇女疑因金錢糾紛，昨天下午持刀攻擊68歲母親腹部，造成其母傷重送醫不治，經新北地檢署偵案後，今天下午因涉犯殺人重罪...

嘉義縣某醫院精神科病房命案 嫌犯坦承動手毆打死者

嘉義縣某私立醫院病房命案，張姓男患者22日被發現滿臉鮮血、頸部被內褲勒住，檢警懷疑遭同病房患者張男打死，檢警解剖認定，主...

台南安平命案嫌犯日前擄人持槍 黃偉哲無奈：竟獲交保

台南市安平區近日發生3起刑案，2人喪命，引起外界高度重視，警政署長陳家欽今更親自南下坐鎮誓言要「斬草除根」打擊幫派，台南...

苗栗三灣鄉一家三口2死1重傷車禍 死者疑有酒駕

苗栗縣三灣鄉124乙縣道台塑加油站前，今天下午喜美轎車、賓士車對撞車禍，造成喜美轎車內一家三口2死1重傷案，死者許姓男子...

嘉義縣某私立醫院病房命案 衛生局調查無行政疏失

嘉義縣某私立醫院病房22日發生命案，張姓男患者被發現滿臉鮮血、頸部被內褲勒住，檢警懷疑遭同病房患者張男打死，今天檢警解剖...

嘉縣警方破獲近年最大宗大麻毒品 陳家欽慰勉辦案人員

嘉義檢警查獲近年國內最大宗、共1648株二級毒品大麻植株，4公斤成品大麻花，市價共5億200萬元，逮捕周姓及李姓嫌犯，及...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。