新莊弒母命案 女嫌有再犯可能被羈押

警方在現場拉起封鎖線。聯合報系記者柯毓庭／攝影

43歲蘇女疑因金錢糾紛，昨天下午持刀攻擊68歲母親腹部，造成其母傷重送醫不治，經新北地檢署偵案後，今天下午因涉犯殺人重罪、有逃亡、反覆實施之虞被法院裁定。

據了解，蘇女家住新莊，家中除了母親，還有3個哥哥，但二哥在當兵時落海失蹤，其母為此曾上新聞尋求協助。蘇女一家雖不富裕，但都有工作，大哥從事保全，三哥數月前離職後也在住處與母親一起經營按摩店，蘇女則在大哥資助下經營檳榔攤，日子還算平靜，不曾傳激烈爭吵，鄰居對於命案也感意外。

檢警調查，蘇女疑似是向母親討錢不成，臨時起意持刀攻擊，水果刀也是案發不久前買的；據店家表示，蘇女進到店內直問「水果刀多少錢」，問到價格和擺放位置後，就沒有再說任何話，快步拿完東西，結完帳就離開。

案發後，蘇女坦承有攻擊行為，但沒有預料會造成母親死亡；檢警今天到殯儀館相驗，查明蘇母傷勢只有左腹部一刀，認為死因需要進一步釐清，將擇期解剖。

新北地檢署訊問後，認為蘇女涉嫌殺害直系血親尊親屬罪嫌重大，有逃亡之虞，且不易控管情緒，有反覆繼續實施之虞，因此向新北地方法院聲請羈押；法院傍晚6時裁准。