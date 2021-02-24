聽新聞
test
0:00 / 0:00
嘉縣警方破獲近年最大宗大麻毒品 陳家欽慰勉辦案人員
嘉義檢警查獲近年國內最大宗、共1648株二級毒品大麻植株，4公斤成品大麻花，市價共5億200萬元，逮捕周姓及李姓嫌犯，及時攔阻毒品流入市面；警政署長陳家欽肯定辦案同仁努力，下午到嘉義縣警局嘉勉偵辦有功的局長廖訓誠、朴子警分局及刑大等相關人員，激勵團隊工作士氣。
陳家欽指出，這次是第2次到嘉縣警局，慰勉同仁偵破重大毒品案件，上一次前來慰勉是去年6月，偵破11萬包新興毒品咖啡包案，此次再次查獲大宗毒品案件。
陳家欽除肯定同仁優異表現，指示刑警大隊注意嘉南地區毒品販運趨勢，持續向上溯源追查大麻植株來源，向下清查大麻成品流向，他強調，行政院「新世代反毒策略」中，以「阻絕毒品供應網絡」為重點工作，警察機關屢次查獲各類重大毒品製造、走私、販賣案件，足見警察對緝毒工作用心付出與努力。
警方說，販毒集團分工細密狡猾，在嘉縣市承租19處獨棟透天厝，室內種大麻掩人耳目，用植株生長燈照射，催熟大麻花；海巡署台東查緝隊107年破獲大麻794株，市價逾2億元；去年台中警方破獲劉姓男子利用自家農場種大麻，查獲1361株大麻；這次嘉警查獲大麻植株數量再刷新紀錄。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言