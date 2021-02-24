嘉縣警方破獲近年最大宗大麻毒品 陳家欽慰勉辦案人員

嘉義檢警查獲近年國內最大宗、共1648株二級毒品大麻植株，4公斤成品大麻花，市價共5億200萬元，逮捕周姓及李姓嫌犯，及時攔阻毒品流入市面；警政署長陳家欽肯定辦案同仁努力，下午到嘉義縣警局嘉勉偵辦有功的局長廖訓誠、朴子警分局及刑大等相關人員，激勵團隊工作士氣。

陳家欽指出，這次是第2次到嘉縣警局，慰勉同仁偵破重大毒品案件，上一次前來慰勉是去年6月，偵破11萬包新興毒品咖啡包案，此次再次查獲大宗毒品案件。

陳家欽除肯定同仁優異表現，指示刑警大隊注意嘉南地區毒品販運趨勢，持續向上溯源追查大麻植株來源，向下清查大麻成品流向，他強調，行政院「新世代反毒策略」中，以「阻絕毒品供應網絡」為重點工作，警察機關屢次查獲各類重大毒品製造、走私、販賣案件，足見警察對緝毒工作用心付出與努力。