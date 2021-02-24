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老翁住院被同病房患者打死 今解剖死因肺臟破裂氣血胸
嘉義縣某醫院精神科病房張姓老翁，前天深夜疑被同病房另一張男患者打死，被發現時滿臉鮮血、頸部被內褲勒住，死者昨天相驗、今天解剖，致命傷為肋骨斷裂、肺臟破裂造成氣血胸，因張嫌犯案後情緒不穩，經施打鎮定劑入睡，呈現半昏睡狀態，檢方表示需等張清醒、情緒穩定後，才做訊問、釐清犯案動機。
67歲張姓老翁日前住進嘉義縣某醫院精神科病房，41歲張男本月22日因情緒問題也入住該病房，22日深夜11時許洪姓女護理師查房時，驚見67歲張男趴倒在病床旁，頸部被內褲勒住，滿臉鮮血，另一名張男則坐在一旁，上衣有血跡。
洪姓女護理呼救時，疑嫌張男還出手攻擊，院方人員到場制止、報警，對受害者張姓老翁急救，直至昨天凌晨3時許宣告不治，院方也對犯嫌張男施打鎮定劑入睡。
檢方表示，今天解剖發現，死者頭部左側有大面積瘀傷，疑遭撞牆、胸椎、肋骨斷裂，肺臟破裂出血，其頸部有勒痕但非致命傷，研判致命傷為氣血胸。因為嫌犯尚在昏睡中無法製作筆錄，初步研判張姓老翁是遭人毆打致命。
據了解，張姓老翁與嫌疑人張男應該不認識，張男多年前曾動過頭部手術，情緒偶會失控、脫序，也曾在家隨地大小便。
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