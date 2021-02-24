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嘉縣私立醫院病房驚傳命案 男患者遭同房患者痛毆身亡

聯合報 / 記者魯永明／嘉義即時報導

嘉義縣一間私立醫院病房22日發生命案，張姓男患者被發現滿臉鮮血頸部被內褲勒住，檢警懷疑遭同病房患者張男打死。 示意圖／Ingimage
嘉義縣一間私立醫院病房22日發生命案，張姓男患者被發現滿臉鮮血頸部被內褲勒住，檢警懷疑遭同病房患者張男打死。 示意圖／Ingimage
嘉義縣一間私立醫院病房22日發生命案，張姓男患者被發現滿臉鮮血頸部被內褲勒住，檢警懷疑遭同病房患者張男打死，今天檢警解剖，致命傷肋骨斷裂、肺臟破裂造成氣血胸，張嫌半昏睡狀態，不適合訊問，需等到清醒情緒穩定後，才有辦法釐清犯案動機。

檢警調查，67歲張男農曆年前住進某私立大型醫院病房，同病房41歲的患者張男因情緒問題，22日入住，洪姓女護理師深夜11點37分查房，驚見67歲張男頸部被四角內褲勒住，身體趴著向下，滿臉鮮血，人倒在病床旁，陷入昏迷、無意識狀態，急救後，昨天凌晨不治。

死者頭部左側有大面積瘀傷，疑遭撞牆，胸椎斷裂、多根肋骨斷裂，肺臟破裂出血，不是遭用力踹，就是在胸部踩踏造成，頸部有勒痕，還不至於致命，研判致命傷氣血胸造成。

檢警指出，另一名張男坐在一旁，上衣有血跡，看見洪姓女護理師進入病房，還出手攻擊；昨天因張男情緒激動，先施打鎮定劑入睡，而洪女情緒未平復，無法還原當時情況，檢警相驗後，懷疑死者是遭人毆打致命，今天解剖釐清死因。

死者有憂鬱症病史，張男22日才入住病房，與死者應無宿怨，且無領有身心障礙手冊，據其家人轉述，張嫌多年前動過頭部手術後，情緒有時會失控，且常有脫序行為，還會在家隨地大小便。

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