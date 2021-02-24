台南安平陳姓角頭遭槍擊不治 身上彈孔多達16個

台南市安平區昨晚發生幫派份子內鬨奪利槍擊事件，一名當地陳姓角頭遭槍擊身亡，台南地檢署今天相驗遺體發現，陳男身上有16個彈孔，但真正死因還有待解剖進一步確認。

51歲陳姓角頭昨晚8時許在安平區平通路民宅，遭涉犯安平區停車場殺人案在逃主嫌之一、綽號「蝦米」的31歲蔡姓男子槍擊，台南警消趕到時，陳男已無生命跡象，緊急送往成大醫院，醫師從陳男心臟取出2顆彈頭，但仍搶救無效死亡；蔡男行凶後隨即向台南市警局刑警大隊安南隊部投案。

檢察官今天在台南市立殯儀館相驗陳男遺體，初判陳男身上有16個彈孔，分別是胸部、腹部有6個彈孔，背部、腰部、臀部、大腿有9個彈孔，腋下還有1個彈頭，死因有待解剖鑑定。陳男遺孀也到殯儀館認屍，當場痛哭失聲。

台南安平3件刑案，起始於唐姓直播主疑因感情糾紛，1月21日遭擄囚禁凌虐1天半後，付錢贖身才獲釋，警方當時逮捕6人，並起出槍枝。

緊接著，31歲王姓男子2月16日晚上遭人追殺，命喪安平區永華路上停車場，王男友人疑為出氣，前往被視為幕後操控主嫌的蔡男住家灑冥紙及叫鬧，遭台南市警局第三分局逮捕10人送辦。

台南檢警全力偵辦安平區停車場殺人案，認定10人犯案，陸續逮捕劉姓、蘇姓、余姓、王姓、郭姓等6名男子到案，其中蘇男、余男及王男3人遭羈押禁見；另有蔡男、曾男、劉男及徐男等4人在逃。

曾男昨天下午前往台南市警局第三分局投案，蔡男昨晚槍殺角頭陳男後也投案，劉男今天凌晨向永康分局投案；目前，相關涉案人僅剩徐男在逃。

台南市警察局長方仰寧今天凌晨在市警第四分局以安平接連發生刑案，造成台南治安不良印象而向市民致歉，警政署長陳國欽今天也在市警第四分局公開說明，認定這些刑案是幫派份子因不法利益衝突而引發。