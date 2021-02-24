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苗栗三灣鄉兩車對撞 一家三口2大1小失去生命跡象父宣告不治
苗栗縣三灣鄉124縣道台塑加油站前，今天下午2點34分發生重大車禍，2車對撞造成3人失去生命徵象，1人輕傷，送頭份市為醫院急救中，全案由警方進一步處理中。
苗栗縣政府消防局據報，出動人車趕往搶救，兩車撞擊力猛烈，車頭嚴重毀損，碎片噴發一地，兩車內共有5人，其中2人受困，消防人員陸續救出後送醫，警方初步調查一車一家三口父母與1歲孩子失去呼吸心跳送醫急救，另有1名50歲女性輕傷。
警方表示，喜美駕駛曾姓男子（24歲）已傷重不治，所載根姓女友（19歲）轉童綜合醫院，她臉部及四肢多處撕裂傷，左腳踝骨折，根女的兒子（1歲）右額頭撕裂傷，轉入加護病房，母子還沒有脫離險境。
賓士車駕駛蔡姓男子（64歲）載55歲林姓婦人，蔡沒有受傷。
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