刑事局破假檢警移動詐欺機房 攻堅逮20嫌

以26歲林男為首的假檢警詐騙集團為躲避警方查緝，透過租賃民宿作為移動詐欺機房，每半個月就轉移據點，初查有16人被害、財損人民幣近200萬元，刑事局獲報逮20嫌送辦。

刑事局今天召開破案記者會，偵查第四大隊副大隊長何明賢表示，去年接獲檢舉情資指，林男等人疑在花蓮縣花蓮市區設立以假冒中國大陸檢警行騙的電信詐騙機房。

經進一步調查發現，此集團是從墾丁據點移轉至花蓮，成員們利用去年耶誕節假期時機，佯冒旅客集結出遊至花蓮火車站，再由專人載至花蓮縣花蓮市一間知名民宿集中管理。

詐欺集團為躲避警方追緝，每2週便機動轉移據點，並藏身於各地民宿以利隱匿，他們一次交付新台幣18萬元承租花蓮整棟民宿兩週，並於民宿周邊另加裝監視錄影設備監控。

成員們假冒中國大陸公安、檢察機關，行騙中國大陸民眾涉嫌洗錢和重大金融案件，以要求監管其金融帳戶再誆騙交出畢生積蓄。

專案小組經鎖定、蒐證後，見時機成熟於去年12月29日發動搜索行動，一舉逮捕包括林男在內等20嫌到案，並查扣手機53支、筆電2台、網路分享器和教戰手冊等贓證物。

初查此集團自去年4月起行騙，受害的中國大陸民眾至少有16人，財損金額近人民幣200萬元。

全案詢後將20嫌依涉詐欺罪及違反組織犯罪防制條例送花蓮地檢署偵辦，法院裁定20嫌羈押禁見，專案小組持續溯源追查幕後金主。