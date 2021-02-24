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龍井、大肚2家夾娃娃機店樓上種大麻 中檢起訴5嫌

聯合報 / 記者白錫鏗／台中即時報導

顏男及同夥從去年初起，在宜蘭縣五結鄉、台中市龍井區和大肚區的2家夾娃娃機店樓上及民宅種植大麻，經警去年11月前往搜索，查扣大麻24株，大麻葉及大麻花成品1659公克，查獲顏嫌等人，台中地檢署今天依違反毒品危害防制條例罪將顏等5人起訴。

起訴書指出，顏男（39歲）、陳男（31歲）、郭男（31歲）、張男（39歲）等人謀議種植大麻，去年1月間起，由張負責找大麻種子、顏提供宜蘭縣五結鄉住處供栽種大麻，陳、張、郭澆種大麻株、移株、修剪等，曾製成大麻花成品27公克，並由張男帶走，其餘人不滿未分配盈餘，於去年8月下旬，結束宜蘭種大麻，由顏繼續在宜蘭種大麻。

陳男、郭男邀男子「阿邦」（39歲）參與，由陳男從宜蘭處大麻母株上切出分株，再崁插入土壤內移株栽種8株，栽種到阿邦提供位於台中市龍井區、大肚區夾娃娃機店的樓上，分別種植大麻。後來，阿邦因夾娃娃機店往來人潮多，生長情形不佳，再將其中4株移至大肚區他的住處就近照護。另外，郭男也在他的住處栽種1顆大麻。

至去年11月17日，警持搜索票至郭的住處、阿邦的娃娃機店等處搜索，查扣大麻種株9株及大麻葉1包。同月19日，再前往宜蘭縣五結鄉顏的住處搜索，查扣大麻種株15株、大麻花成品1659公克等。

顏男等從去年初起，在宜蘭縣五結鄉、台中市龍井區大肚區的2家夾娃娃機店樓上、及民宅種植大麻，經警查獲顏嫌等人，台中地檢署今天依違反毒品違反毒品危害防制條例罪將顏等5人起訴。圖／台中地檢署提供
顏男等從去年初起，在宜蘭縣五結鄉、台中市龍井區大肚區的2家夾娃娃機店樓上、及民宅種植大麻，經警查獲顏嫌等人，台中地檢署今天依違反毒品違反毒品危害防制條例罪將顏等5人起訴。圖／台中地檢署提供
顏男等從去年初起，在宜蘭縣五結鄉、台中市龍井區大肚區的2家夾娃娃機店樓上、及民宅種植大麻，經警查獲顏嫌等人，台中地檢署今天依違反毒品違反毒品危害防制條例罪將顏等5人起訴。圖／台中地檢署提供
顏男等從去年初起，在宜蘭縣五結鄉、台中市龍井區大肚區的2家夾娃娃機店樓上、及民宅種植大麻，經警查獲顏嫌等人，台中地檢署今天依違反毒品違反毒品危害防制條例罪將顏等5人起訴。圖／台中地檢署提供

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