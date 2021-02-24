快訊

福原愛曬新照仍不見婚戒！網友「流淚發問」 她親回7字吐真相

醫院病房驚傳命案 男疑遭同房患者痛毆身亡

中央社 / 嘉義市24日電

嘉義縣某醫院病房22日發生命案，死者張姓男子被發現時滿臉鮮血、頸部被內褲勒住，檢警懷疑遭同病房患者張男打死，今天解剖，致命傷為肋骨斷裂、肺臟破裂造成氣血胸。

檢警表示，67歲張男農曆年前住進嘉義縣某醫院病房，同病房41歲的患者張男因情緒問題於22日入住，洪姓女護理師22日深夜11時37分前往查房時，驚見67歲張男頸部被四角內褲勒住，身體趴著向下，滿臉鮮血，人倒在病床旁，陷入昏迷、呈現無意識狀態，經急救後，於昨天凌晨3時15分宣告不治。

檢警指出，另一名張男則坐在一旁，上衣有血跡，看見洪姓女護理師進入病房，還出手攻擊；昨天因張男情緒激動，先施打鎮定劑入睡，而洪女則情緒尚未平復，無法還原當時情況，檢警昨天相驗後，懷疑死者是遭人毆打致命，於今天進行解剖釐清死因。

檢方表示，死者頭部左側有大面積瘀傷，疑遭撞牆所致，胸椎斷裂、多根肋骨斷裂，肺臟破裂出血，不是遭用力踹，就是在胸部踩踏造成，其頸部雖然有勒痕，還不至於致命，研判致命傷為氣血胸造成。

檢方指出，死者有憂鬱症病史，嫌疑人張男22日才入住病房，與死者應無宿怨，且無領有身心障礙手冊，據其家人轉述，張嫌多年前動過頭部手術後，情緒有時會失控，且常有脫序行為，還會在家隨地大小便。

檢方說，張嫌目前還呈現半昏睡狀態，並不適合進行訊問，需等到清醒一點，情緒穩定後，才有辦法製作筆錄，釐清犯案動機。

患者 嘉義 護理師

延伸閱讀

鐵警命案二審逆轉 精神科醫師：大家要的只是鄉民正義

涉台南安平停車場命案 蔡姓主嫌再開槍殺人後投案

台南安平晚間再傳一男胸口中槍 警還在忙命案焦頭爛額

台南安平凶殺命案 主嫌之一出面投案

相關新聞

龍井、大肚2家夾娃娃機店樓上種大麻 中檢起訴5嫌

顏男及同夥從去年初起，在宜蘭縣五結鄉、台中市龍井區和大肚區的2家夾娃娃機店樓上及民宅種植大麻，經警去年11月前往搜索，查...

40歲無業男涉在家種大麻 被逮瞎扯「路邊撿來種」

高雄40歲章姓男子涉跟同好學習種大麻技巧，在自家公寓房間打造植栽、燈具、抽風等設備，疑還捲成菸吸食；高市刑大偵五隊查緝別...

安平角頭「建文」遭槍擊身亡 檢警相驗全身多處彈孔

台南市安平角頭「建文」51歲陳建文昨晚遭槍擊，胸口中槍，當場沒有呼吸心跳，經送醫後傷重不治，台南檢警會同法醫中午相驗，初...

「蝦米」持雙槍射殺角頭 供稱不滿角頭要他投案才動手行凶

台南市安南區蔡姓男子（綽號蝦米）昨晚近9點，涉嫌持雙槍射殺安平區陳姓角頭後，前住台南市刑大偵四隊投案。據了解，蔡不滿陳生...

市價逾5億元！2男市區租19屋種大麻 嘉院裁定收押禁見

周姓男子等人去年在嘉義市租屋種植大麻，製大麻煙販售圖利，嘉義警方去年底接獲情資、監控3個月，前天收網查緝又發現多處租屋據...

影／酒店少爺趁工作之便 兜售酒客毒咖啡包 還外送到府

擔任酒店少爺吳姓男子趁工作之便，兜售毒咖啡包給酒客，因疫情酒店生意不佳，只要酒店熟客來電立馬化身外送員，送貨上門。警方日...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。