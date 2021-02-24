醫院病房驚傳命案 男疑遭同房患者痛毆身亡

嘉義縣某醫院病房22日發生命案，死者張姓男子被發現時滿臉鮮血、頸部被內褲勒住，檢警懷疑遭同病房患者張男打死，今天解剖，致命傷為肋骨斷裂、肺臟破裂造成氣血胸。

檢警表示，67歲張男農曆年前住進嘉義縣某醫院病房，同病房41歲的患者張男因情緒問題於22日入住，洪姓女護理師22日深夜11時37分前往查房時，驚見67歲張男頸部被四角內褲勒住，身體趴著向下，滿臉鮮血，人倒在病床旁，陷入昏迷、呈現無意識狀態，經急救後，於昨天凌晨3時15分宣告不治。

檢警指出，另一名張男則坐在一旁，上衣有血跡，看見洪姓女護理師進入病房，還出手攻擊；昨天因張男情緒激動，先施打鎮定劑入睡，而洪女則情緒尚未平復，無法還原當時情況，檢警昨天相驗後，懷疑死者是遭人毆打致命，於今天進行解剖釐清死因。

檢方表示，死者頭部左側有大面積瘀傷，疑遭撞牆所致，胸椎斷裂、多根肋骨斷裂，肺臟破裂出血，不是遭用力踹，就是在胸部踩踏造成，其頸部雖然有勒痕，還不至於致命，研判致命傷為氣血胸造成。

檢方指出，死者有憂鬱症病史，嫌疑人張男22日才入住病房，與死者應無宿怨，且無領有身心障礙手冊，據其家人轉述，張嫌多年前動過頭部手術後，情緒有時會失控，且常有脫序行為，還會在家隨地大小便。

檢方說，張嫌目前還呈現半昏睡狀態，並不適合進行訊問，需等到清醒一點，情緒穩定後，才有辦法製作筆錄，釐清犯案動機。