40歲無業男涉在家種大麻 被逮瞎扯「路邊撿來種」

高雄40歲章姓男子涉跟同好學習種大麻技巧，在自家公寓房間打造植栽、燈具、抽風等設備，疑還捲成菸吸食；高市刑大偵五隊查緝別案時鎖定他，前天去搜索查扣8株大麻，依毒品罪嫌送辦。但他辯稱，從路邊撿到來做嫁接，拒吐實種子來源，高雄地檢署訊後聲押，法院裁15萬交保。

警方查出，未婚的章姓男子無業，獨住在父母名下位於高雄三民區的舊公寓，還擁不少釣魚器具，疑吃老本、靠家裡支撐生活開銷，他卻加入大麻愛好者的社群，互相討論交流、學習相關技巧。

章姓男子逐步於家裡培育大麻，購入特殊燈具組、抽風設備、溫度控制器、培養土、灑水設備、打氣機、風扇等設備，能控管溫溼度、明亮度，如同一名自耕農。

高市刑大偵五隊15分隊調查別件毒品案，發現嫌犯與章姓男子在同一社群內，發覺章恐怕有自行種植大麻，經跟監埋伏後，本月22日警方到他家樓下守候，待他正返家時立即逮人；警方進入章的家中搜索，發現他在書房栽種，但僅8株，也都未開花，不排除章聽聞同好遭偵辦後，縮小種植規模。

警方另發現已有14公克的乾燥大麻煙草1包，章姓男子承認有吸食，但否認販售，對於種子來源，他辯稱路邊撿到有大麻株，採集後帶回來嫁接，警對此說法相當存疑。