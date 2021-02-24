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安平角頭「建文」遭槍擊身亡 檢警相驗全身多處彈孔
台南市安平角頭「建文」51歲陳建文昨晚遭槍擊，胸口中槍，當場沒有呼吸心跳，經送醫後傷重不治，台南檢警會同法醫中午相驗，初步檢視屍體發現胸、腹部有6個彈孔，背、腰、臀、大腿有9個彈孔，腋下有1個彈頭，檢方指出，詳細死因仍待解剖鑑定。
檢方指出，本月16日晚間6時30分31歲王姓男子遭殺害致死，隔天警方拘提余姓等6人到案，經檢察官訊問後認余、王及蘇等3人涉殺人罪嫌重大且有串證逃亡之虞，聲請羈押禁見獲准，另涉及曾、蔡、劉及徐姓男子4人逃逸。
經警方全力追緝，曾已於本月23日下午近3時前往台南市警三分局投案，當日4時40分持拘票執行拘提。
未料，31歲「蝦米」蔡姓男子昨晚近9時許，持槍前往陳建文安平住處，涉持雙槍開槍射擊陳，傷重不治，蔡涉持槍殺人後旋即前往台南市刑大隊安南隊部，警方9時15分持拘票拘提到案。另
劉今天下午近1時前往永康分局，警方1時37分持拘票拘提到案，目前僅剩徐一人在逃。
檢方指出，因本案涉犯人數眾多，且仍有涉案被告在逃，就其犯罪動機與犯罪結構，仍待承辦檢察官統整所有事證及相關人等供述逐一比對釐清後，會依照各被告涉案情節依法偵處。
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