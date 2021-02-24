快訊

福原愛曬新照仍不見婚戒！網友「流淚發問」 她親回7字吐真相

聽新聞
test
0:00 / 0:00

安平角頭「建文」遭槍擊身亡 檢警相驗全身多處彈孔

聯合報 / 記者邵心杰／台南即時報導

台南市安平角頭「建文」51歲陳建文昨晚遭槍擊，胸口中槍，當場沒有呼吸心跳，經送醫後傷重不治，台南檢警會同法醫中午相驗，初步檢視屍體發現胸、腹部有6個彈孔，背、腰、臀、大腿有9個彈孔，腋下有1個彈頭，檢方指出，詳細死因仍待解剖鑑定。

檢方指出，本月16日晚間6時30分31歲王姓男子遭殺害致死，隔天警方拘提余姓等6人到案，經檢察官訊問後認余、王及蘇等3人涉殺人罪嫌重大且有串證逃亡之虞，聲請羈押禁見獲准，另涉及曾、蔡、劉及徐姓男子4人逃逸。

經警方全力追緝，曾已於本月23日下午近3時前往台南市警三分局投案，當日4時40分持拘票執行拘提。

未料，31歲「蝦米」蔡姓男子昨晚近9時許，持槍前往陳建文安平住處，涉持雙槍開槍射擊陳，傷重不治，蔡涉持槍殺人後旋即前往台南市刑大隊安南隊部，警方9時15分持拘票拘提到案。另

劉今天下午近1時前往永康分局，警方1時37分持拘票拘提到案，目前僅剩徐一人在逃。

檢方指出，因本案涉犯人數眾多，且仍有涉案被告在逃，就其犯罪動機與犯罪結構，仍待承辦檢察官統整所有事證及相關人等供述逐一比對釐清後，會依照各被告涉案情節依法偵處。

31歲「蝦米」蔡姓男子昨晚近9時許，持槍前往陳建文安平住處，涉持雙槍開槍射擊陳，傷重不治。記者邵心杰／攝影
31歲「蝦米」蔡姓男子昨晚近9時許，持槍前往陳建文安平住處，涉持雙槍開槍射擊陳，傷重不治。記者邵心杰／攝影

殺人 檢察官 槍擊

延伸閱讀

台南檢警相驗角頭「建文」遺體 妻認屍哭斷腸

台南安平3刑案2人喪命 警局長方仰寧致歉

台南陳姓角頭不信小弟會對他不利 未聽勸阻避風頭遭殺

涉台南安平停車場命案 蔡姓主嫌再開槍殺人後投案

相關新聞

龍井、大肚2家夾娃娃機店樓上種大麻 中檢起訴5嫌

顏男及同夥從去年初起，在宜蘭縣五結鄉、台中市龍井區和大肚區的2家夾娃娃機店樓上及民宅種植大麻，經警去年11月前往搜索，查...

40歲無業男涉在家種大麻 被逮瞎扯「路邊撿來種」

高雄40歲章姓男子涉跟同好學習種大麻技巧，在自家公寓房間打造植栽、燈具、抽風等設備，疑還捲成菸吸食；高市刑大偵五隊查緝別...

安平角頭「建文」遭槍擊身亡 檢警相驗全身多處彈孔

台南市安平角頭「建文」51歲陳建文昨晚遭槍擊，胸口中槍，當場沒有呼吸心跳，經送醫後傷重不治，台南檢警會同法醫中午相驗，初...

「蝦米」持雙槍射殺角頭 供稱不滿角頭要他投案才動手行凶

台南市安南區蔡姓男子（綽號蝦米）昨晚近9點，涉嫌持雙槍射殺安平區陳姓角頭後，前住台南市刑大偵四隊投案。據了解，蔡不滿陳生...

市價逾5億元！2男市區租19屋種大麻 嘉院裁定收押禁見

周姓男子等人去年在嘉義市租屋種植大麻，製大麻煙販售圖利，嘉義警方去年底接獲情資、監控3個月，前天收網查緝又發現多處租屋據...

影／酒店少爺趁工作之便 兜售酒客毒咖啡包 還外送到府

擔任酒店少爺吳姓男子趁工作之便，兜售毒咖啡包給酒客，因疫情酒店生意不佳，只要酒店熟客來電立馬化身外送員，送貨上門。警方日...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。