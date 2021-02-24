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市價逾5億元！2男市區租19屋種大麻 嘉院裁定收押禁見

聯合報 / 記者卜敏正／嘉義即時報導

周姓男子等人去年在嘉義市租屋種植大麻，製大麻煙販售圖利，嘉義警方去年底接獲情資、監控3個月，前天收網查緝又發現多處租屋據點，持續追查蒐證至昨上午，共查緝19處，起出1600餘株大麻，及近4公斤大麻花成品、製毒設備等證物，逮捕周及李姓男子，檢察官訊後依違反毒品危害防制條例聲請羈押，嘉義地院昨晚裁定收押禁見。

嘉義縣、市警方前天持搜索票到嘉義市世賢路某透天厝查緝，警方進入透天厝二樓，發現大批大麻植株，並逮捕34歲周嫌，現場發現不明租屋契約和鑰匙，檢察官研判也是大麻工廠，當機立斷「立即搜證」，員警隨即到另一租屋處搜查，搜查過程中又接續發現多處種植地點。

警方最後共搜索嘉義市、縣19處透天厝，在其中16處扣得大麻活株1421株、乾株227株、乾燥大麻花逾四公斤，及種植、烘乾大麻器具等設備，並逮捕周、李姓男子，初估大麻市價超過5億元。

承辦員警指出，因為查扣大麻數量太多，縣市警局鑑識人員全面支援，到各大麻種植透天厝清點數量、逐一採證、照相、紀錄，再由員警搬上卡車載到縣警局禮堂，調派警力看管，禮堂內一片綠油油大麻植株，空氣中還飄散濃濃大麻異味，是歷來破獲最大宗大麻毒品案。

據了解，周嫌等人以每月3到4萬元，在嘉義市承租新建完工透天厝，利用左右鄰居尚未進住空窗期，在屋內二樓種植大麻，為避免大麻味外流，還將屋內門窗鎖死封住，以窗簾遮光，再購買專業植物燈培育，室內採24小時空調、抽風機保持乾燥，犯嫌還自製小罐大麻花精品包販售。

周嫌等人為分散風險，又在多處租屋，以同一模式完成室內裝潢、空調、燈光，並技術指導有意種植者加入，提供大麻種籽一起種植，種籽來源、大麻販售流向及其他涉案犯嫌，檢警持續調查中。

周、李姓男子在租屋處，採用專業的室內植物燈、空調種植大麻。記者卜敏正／翻攝
周、李姓男子在租屋處，採用專業的室內植物燈、空調種植大麻。記者卜敏正／翻攝
嘉義縣警方昨將周、李所種植大麻，搬放到警局禮堂。記者卜敏正／翻攝
嘉義縣警方昨將周、李所種植大麻，搬放到警局禮堂。記者卜敏正／翻攝
周、李姓男子在租屋處，採用專業的室內植物燈、空調種植大麻。記者卜敏正／翻攝
周、李姓男子在租屋處，採用專業的室內植物燈、空調種植大麻。記者卜敏正／翻攝

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