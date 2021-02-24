影／酒店少爺趁工作之便 兜售酒客毒咖啡包 還外送到府
擔任酒店少爺吳姓男子趁工作之便，兜售毒咖啡包給酒客，因疫情酒店生意不佳，只要酒店熟客來電立馬化身外送員，送貨上門。警方日前在新北市吳男住處查獲安非他命及毒咖啡包，警詢後依毒品罪嫌移送新北地檢署偵辦。
新北市刑大偵三隊日前接獲線報，吳姓男子40歲原在台北市錦州街酒店擔任少爺，若酒客表示需要毒品助興，就將毒品咖啡包送到現場，但去年因肺炎疫情影響酒店生意造成大量歇業，吳男也因此離職，但只要熟識的酒客來電，吳男便化身外送員，立馬送貨到場。
市刑大上周六持搜索票前往中和區吳男住處搜索，當場查獲安非他命1包及毒品咖啡包67包，共重327.6公克，經初步檢驗咖啡包含有一粒眠成分。
吳男被逮後坦承販毒，辯稱毒品是一名酒客欠債未還，交付這批毒咖啡包給他抵債，警詢後依毒品罪嫌移送新北地檢署偵辦，警方並將持續追查上游毒品來源。
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