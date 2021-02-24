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女撂3男欲索討50萬賠償金 前男友抓狂持刀殺人遭羈押

聯合報 / 記者蕭雅娟／台北即時報導

胡姓女子疑似不滿吳姓前男友多次施暴，本月23日凌晨找3名男性友人陪同至吳男家談判索討賠償金。不料，吳男持約長30公分的水果刀攻擊胡等4人，其中吳男一刀刺進林姓男子心臟，送醫後不治身亡，士林地檢署昨晚依殺人重罪，且有反覆實施傷害之虞，向法院聲請羈押獲准。

30歲胡女2月3日遭吳男毆打，不滿賠償金太少，23日找來21歲林男、21歲陳男、19歲彭男陪同至汐止水源路2段吳男公寓住處，索討50萬元賠償金，甚至開口嗆聲「不給就找你媽媽」

吳男不爽拿出家中約長30公分的水果刀，胡亂揮舞，刺向胡女等4人，其中一刀直接狠狠刺進林男心臟，一刀斃命，送醫急救不治身亡，現場陳、彭等人手腳也遭劃傷。吳男隨即遭警方逮捕，全案依照殺人罪嫌偵辦，昨夜檢方複訊後，認定其涉犯重罪，且有逃亡、反覆實施毆打胡女之虞，向法院聲請羈押，士林地院昨深夜開庭，裁定羈押獲准。

吳男持刀刺進林男心臟致林男不治身亡，警方到場封鎖現場。圖／本報記者翻攝
吳男持刀刺進林男心臟致林男不治身亡，警方到場封鎖現場。圖／本報記者翻攝

殺人 汐止 男性

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