女撂3男欲索討50萬賠償金 前男友抓狂持刀殺人遭羈押

胡姓女子疑似不滿吳姓前男友多次施暴，本月23日凌晨找3名男性友人陪同至吳男家談判索討賠償金。不料，吳男持約長30公分的水果刀攻擊胡等4人，其中吳男一刀刺進林姓男子心臟，送醫後不治身亡，士林地檢署昨晚依殺人重罪，且有反覆實施傷害之虞，向法院聲請羈押獲准。

30歲胡女2月3日遭吳男毆打，不滿賠償金太少，23日找來21歲林男、21歲陳男、19歲彭男陪同至汐止水源路2段吳男公寓住處，索討50萬元賠償金，甚至開口嗆聲「不給就找你媽媽」