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機車行內慶祝交車 突遭男子持鋸攻擊1人受傷

中央社 / 苗栗縣24日電

苗栗警分局今天指出，苗栗市一家機車行內有顧客慶祝交車，突遭鄧姓男子持鋸子攻擊，導致一人被劃傷送醫，幸無大礙，警方逮捕鄧嫌，發現他精神狀況不穩定，隨即強制就醫。

受害民眾友人把鄧男行凶過程轉貼上臉書社團「爆料公社」，並指出當時大家原本歡喜慶祝朋友購買新車，不料，一名手持鋸子的男子走進機車行內，突然動手攻擊，現年28歲何姓男子頭部和手部遭割傷，同伴為了防衛，一度想拿鐵鎚反擊，還與對方爆發扭打，即使鄰居不斷勸說，鄧姓男子仍不願意放下鋸子，最後才悻悻然離去。

北苗派出所所長劉浩廷表示，23日傍晚接獲通報，苗栗市安瀾宮附近有男子持刀械行凶，導致民眾受傷，警方立即啟動快打部隊前往，在一處民宅內，順利制伏51歲鄧男，但因為他精神狀況不穩定，為安全起見，先把人送往醫療機構就醫。

附近居民指出，其實鄧男家族為地方上的地主，但他每次喝酒之後，精神狀況就不穩定，老是幻想有人要對他不利，春節期間，曾手持菜刀在住家附近閒晃，家人也拿他沒辦法；這次可能因為機車行突然來了許多陌生人，聲音較大，才會引起鄧男反感，進而持鋸子傷人。

警方表示，受傷的何姓男子經送醫包紮，已無大礙；鄧姓男子經強制送醫評估後，依恐嚇傷害罪嫌移送法辦。

爆料公社 恐嚇 傷害罪

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