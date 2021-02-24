臉書曾提「一個都跑不掉」 道上相傳「蝦米」過年前即密謀殺角頭！

台南市安平區接連發生幫派火拼，王姓男子2月16日被砍死，陳姓角頭昨晚遭前小弟蔡姓男子蝦米槍殺身亡，道上相傳雙方因為新仇舊恨鬧翻，蔡原本在農曆春節前要幹掉陳，蔡涉及直播主周妨害自由案，遭警方搜索查扣槍械而走漏風聲，王得知後出面勸阻，卻遭砍死。蔡家人遭人撒冥紙，蔡疑因走投無路，昨晚獨自涉嫌槍殺陳後投案。

蔡姓男子2月7日曾在臉書寫下：「我鄭重在此表明、誰給的資源相挺的若在繼續一個都跑不掉。我針對個人 個人 個人 與其他人無關 與地區無」。

據了解，綽號「蝦米」的嫌犯蔡姓男子（31歲），他跟16日在永華路二段停場車被砍死王姓男子（31歲）原本是好兄弟，兩人在綽號「建文」死者陳建文（53歲）手下。陳曾混跡嘉義，是嘉義聞人、綽號「鴻彬」手下，後來到台南謀生，成了「蝦米」的老大，但陳認為「蝦米」曾做了對不起他的事，和「蝦米」畫清界線，兩人越走越遠。

外傳「蝦米」曾 賭博輸了1000多萬，外面債務太多，找王合夥權利車生意， 引介金主阿水出資金。王秉持兄弟相挺，便與「蝦米」介紹的金主合作，「蝦米」拿了合作金額的三成佣金，但「蝦米」覺得賺太少，要王做假帳，每輛車售出少報一、兩萬，兩人平分假帳盈餘，甚至偷走放在車行辦公室的車款12萬8000元卻未歸還。

道上相傳，建文知道此事，要求對方退出權利車生意，這件事埋下仇恨。蝦米個性海派，許多做事態度常被建文責罵，再加上王的立場偏向「建文」，蝦米便與王跟建文漸行漸遠，甚至在過年前策謀殺計畫。