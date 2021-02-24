獨／台中街頭開2槍 竟只為1萬元糾紛？警逮26人查真相

台中市南區西川一路昨天凌晨零時許，傳出有20多名不明人士在街頭叫囂，甚至拿出手槍連開2槍，警方獲報到場時，涉案人都已搭乘多輛汽機車逃逸，警方只在空地查獲2枚彈殼、鋁棒等證物，第三警分局循線抓人，截至今天凌晨零時許，已帶回涉嫌開槍的潘姓少年等26人，並起獲改造手槍一把，已送往鑑定確認是否為涉案槍支，據查，涉案人辯稱是權利車買賣糾紛引起，爭執的金額僅有1萬元，不過檢警對說法存疑，將持續追查槍支來源。

據查，張姓男子（29歲）的手下購買權利車，因過戶問題與另一幫人馬起衝突，金額約1萬多元，原本張認為，手下的事情，由手下自己處理就好，但因衝突口角越演越烈，雙方小弟隔空互嗆，還嗆到雙方的帶頭老大，張認為與面子有關，不能再坐視。

張姓男子在昨天凌晨零時許，約出對方人馬在南區西川一路一帶談判，將手下的糾紛處理好，未料談判過程中，雙方都不願示弱，再爆衝突，雙方除了在現場相互叫囂外，也拿出鋁棒、球棒的工具助陣，衝突過程中，張姓男子的手下按捺不住，其中一名潘姓少年持改造手槍，對空鳴槍，展現氣勢，但也驚動附近居民，警方獲報出動快打到場時，張等人都分乘多輛汽、機車逃逸。

台中市第三警分局成立專案小組偵辦，以車追人，並利用涉案人的親友，策動涉案人到案說明，截至今天零時為止，涉案的張姓男子等26人都已到案，並查扣一把改造手槍，已將手槍送往市警局鑑識中心鑑定，是否為作案槍支。