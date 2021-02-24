人事異動戲劇化！斗六警分局長遭拔官 朴子警分局長接替

基隆市張姓、黃姓警員涉勾結詐欺車手侵吞贓款，月初被法院裁定羈押；警方追查另發現周姓、蘇姓警員偵辦毒品案時，涉以多報少私吞毒品。

警政署昨迅速開會檢討，將署警監一階警政委員詹永茂記過1次，前、後任4名分局長記過1至2次，其中雲林縣斗六警分局長江慶斌「拔官」，調嘉義市警察局警務參，記過1次，由嘉義縣朴子警分局長蔡進明接任，朴子分局長遺缺由屏東縣恆春警分局長陳鴻忠接任，後天元宵節交接。

「人事來得太突然！」蔡進明調朴子警分局長至今1年10月，上一波分局長人事異動未調動，這次調動前才帶偵查隊，偵破近年國內最大宗、共1648株二級毒品大麻植株，4公斤成品大麻花，市價共5億200 萬元，逮捕周姓及李姓嫌犯，昨天下午陪縣長翁章梁、警局長廖訓誠舉行破案記者會。