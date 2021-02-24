聽新聞
test
0:00 / 0:00
人事異動戲劇化！斗六警分局長遭拔官 朴子警分局長接替
基隆市張姓、黃姓警員涉勾結詐欺車手侵吞贓款，月初被法院裁定羈押；警方追查另發現周姓、蘇姓警員偵辦毒品案時，涉以多報少私吞毒品。
警政署昨迅速開會檢討，將署警監一階警政委員詹永茂記過1次，前、後任4名分局長記過1至2次，其中雲林縣斗六警分局長江慶斌「拔官」，調嘉義市警察局警務參，記過1次，由嘉義縣朴子警分局長蔡進明接任，朴子分局長遺缺由屏東縣恆春警分局長陳鴻忠接任，後天元宵節交接。
「人事來得太突然！」蔡進明調朴子警分局長至今1年10月，上一波分局長人事異動未調動，這次調動前才帶偵查隊，偵破近年國內最大宗、共1648株二級毒品大麻植株，4公斤成品大麻花，市價共5億200 萬元，逮捕周姓及李姓嫌犯，昨天下午陪縣長翁章梁、警局長廖訓誠舉行破案記者會。
當時蔡進明還未獲上級告知職務調動，直到晚間，有人傳給他警政署發布新聞，他才知道調任斗六警分局長，後天報到交接，同事部屬祝賀他，剛破大案就調斗六警分局長；蔡進明警大59期行政系畢業、曾任嘉義市警局督察員，秘書科員、公關科長，嘉市警二分局副分局長。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言