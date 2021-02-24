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台南陳姓角頭不信小弟會對他不利 未聽勸阻避風頭遭殺
台南市安平區陳姓角頭「建文」昨晚被曾是他手下的蔡姓男子「蝦米」涉嫌槍擊身亡，據了解，案發前就傳出蔡有意對不利，熟識陳的員警曾勸陳到山區暫避風頭，陳認為蔡不至於會加害他，無奈事願違。
據了解，蔡昨晚穿著防彈背心，駕駛黑色賓士轎車，在安平區平通路發現陳在一家企業社泡茶，蔡涉嫌手持雙槍後朝陳射擊後，將槍丢在現場，再開車前往台南市刑大安南區隊部投案。
賓士轎車內有三發子彈，還有一個彈匝內有七發子彈。陳則是前胸和腹部有5個彈孔，背部有7個孔，究竟死因為何，檢警今天相驗後才能進一步釐凊。
道上相傳，建文原是蝦米老大，但兩人疑有利益糾葛，漸行漸遠，今年I月發生唐姓男直播主被蝦米手下涉嫌押走刑案後，蝦米疑不滿建文不挺他，反而挺唐直播主，新仇舊恨，因而埋下殺機。警方表示，對於外傳蔡殺人動機，蔡投案，專案小组漏夜詢問釐清。
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